Eğitim
DHA 11.04.2026 00:04

Minik yazarlar kitaplarını deprem bölgesi için imzaladı

Türkiye Noterler Birliği İlkokulu öğrencileri, gelirini deprem bölgesindeki okullara bağışlayacakları "Benim Hikayem Benim İmzam" adlı kitaplarını imzalayarak Ankara Kitap Fuarı'nda okurlarla buluşturdu.

[Fotograf: DHA]

İlkokul 3'üncü sınıf öğrencilerinin kendi hikayelerini kaleme aldığı ve geliri deprem bölgesindeki okullara kitaplık desteği olarak aktarılacak "Benim Hikayem Benim İmzam" adlı kitap için Ankara Kitap Fuarı'nda imza etkinliği düzenlendi.

Sınıf öğretmeni Yavuz Yalçın rehberliğinde yürütülen projede öğrenciler, kendi hikayelerini yazarak kitaba dönüştürdü. Tanıtım ve imza gününde, minik yazarlar kitaplarını okurlar için imzaladı. Etkinlikte ayrıca çocukların yazarlık serüveni, kitabın ortaya çıkış hikayesi ve projenin eğitimsel arka planı da paylaşıldı.

"Dayanışma ruhunu ön plana çıkarmak istiyoruz"

3-A sınıfı öğretmeni ve kitabın editörü Yavuz Yalçın, 3 yıl önce meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere Adıyaman'da yakalandığını, ardından Ankara'ya tayin olduğunu söyledi.

Öğrencilerine, iki yıl boyunca kendi anılarını ve duygularını yazmayı öğrettiğini ifade eden Yalçın, "Yazarlık eğitimi sonucunda böyle bir ürün ortaya çıktı. Öğrencilerimizle birlikte hem kitaplarla ilgili çalışma hem atölye çalışmaları hem de dergi çalışmaları yapıyoruz. Deprem bölgelerine modüler kitaplık ve kitap desteği sunmayı öğrencilerimizle beraber kararlaştırdık. Umarım diğer deprem bölgesindeki öğrencilerimize de bu anlamda dokunmuş oluruz." dedi.

Yalçın, gelecek yıl daha kapsamlı bir kitap yazmayı planladıklarını belirterek "Yine onun da gelirlerini muhtemelen deprem bölgesindeki çocuklara ulaştırmak üzere yapacağız. Depremi yaşadıktan sonra, insanların bizler için yaptığı yardımlar çok değerliydi. Şu anda da öğrencilerimizle birlikte sadece bir kitap yazmadık. Biraz paylaşmayı, dayanışma ruhunu da ön plana çıkarmak istiyoruz bu meseleyle. Güzel bir duygu, tüm velilerimiz de burada, bizi destekliyorlar. Okulumuzun bulunduğu bölgede de yine imza günü ve söyleşiler yapacağız." diye konuştu.

"Yazmak zor ama güzeldi"

Kitabın yazarlarından 9 yaşındaki Eslem Çelik, sürecin zorlu geçtiğini söyleyerek, "Kelime türetmek biraz zordu ama sonunda çok güzel bir şeye dönüştü. Heyecanlı, mutlu ve kendimi özgüvenli hissettim. Yardım etmek çok güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

Damla Soygüt, sürecin hem eğlenceli hem öğretici olduğunu belirterek, "Bazen kelimeleri bulmak zor oldu ama çok güzel bir süreçti. Kitap bittikten sonra kendimi cesaretli hissettim. Deprem bölgesine yardım etmek gerçekten harika." dedi.

Ali Utku Doruk Yüceer ise yazdığı hikayenin kitaba dönüşmesinin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyerek, "Öğretmenimiz ve ailemiz sayesinde bu hikayeleri kitaba dönüştürdük. Çok güzel bir kitap oldu." dedi.

Yaman Mutlu da "Babamla önce notlar aldık, sonra yazdık. Öğretmenim ve ailemin yardımıyla kitaba bastık. Mutlu ve heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
00:53
İstanbul merkezli suç örgütü operasyonu: 22 şüpheli tutuklandı
00:40
İsrail'in, ABD'nin Beyrut'a saldırıları durdurma talebini kabul ettiği iddia edildi
00:38
ABD ile müzakereleri yürütecek İran heyeti İslamabad’a ulaştı
00:18
Lübnan: İsrail ile müzakere tarihinin belirlenmesi için ilk toplantı salı yapılacak
00:10
İsrail ordusu, Lübnan'a hava saldırılarında güvenlik güçlerini vurduğunu itiraf etti
23:48
Beşiktaş'taki terör saldırısına ilişkin gözaltı sayısı 17'ye yükseldi
İsrail'in saldırılar düzenlediği Lübnan'ın Dahiye bölgesindeki yıkım görüntülendi
Tekvandocu polis geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor
