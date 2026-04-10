Eğitim
AA 10.04.2026 09:41

LGS başvuruları için bugün son gün

8'inci sınıf öğrencilerinin gireceği Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 13 Haziran'da yapılacak. 23 Mart'ta başlayan başvuru süreci ise bugün sona erecek.

LGS başvuruları için bugün son gün

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak. 23 Mart'ta başlayan sınav başvuru süreci bugün saat 23.59'da sona erecek.

LGS başvuruları e-Okul üzerinden yapılıyor. Başvurular, okul müdürlüklerince 13 Nisan'a kadar onaylanacak.

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 3 Haziran'dan itibaren okul müdürlükleri tarafından öğrencilere teslim edilecek.

Sınav iki oturumdan oluşacak

Sınav sayısal ve sözel iki oturumdan oluşacak ve öğrenciler 8'inci sınıf müfredatından sorumlu olacak.

Sözel oturumda 50 soru için 75 dakika,, sayısal oturumda ise 40 soru için 80 dakika süre verilecek.

Bu yıl, iki oturum arasında öğrencilere beslenme paketi dağıtılacak.

Paketin içeriğinde kuru meyveli yulaf bar, üzüm, ceviz ve su olacak. Beslenme paketi, sınav başvurusunda velisi tarafından talep edilen öğrencilere verilecek.

Sonuçlar 10 Temmuz'da

Sınav sonuçları, 10 Temmuz'da "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Aynı gün tercihlere esas kontenjan tablosu da yayımlanacak.

Öğrenciler için tercih dönemi 13 Temmuz'da başlayacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. 

SON HABERLER
11:04
Beyrut'ta sağlık sistemi çökme noktasında
11:04
10 yıllık düğüm çözüldü: Türk tır şoförlerine vize kolaylığı
11:01
Katil İsrail'den Lübnan'daki ambulanslara yeni saldırı tehdidi
10:56
TPAO'nun Tekirdağ'daki arama ruhsatı gaz keşfi sonrası 2028'e uzatıldı
10:55
İstanbul'da yaklaşık 176 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
10:51
Karaman'da işçi servisi ile tır çarpıştı, 12 kişi yaralandı
Deniz polisleri, teşkilatlarının 181. kuruluş yıl dönümünü su altında bayrak açarak kutladı
Deniz polisleri, teşkilatlarının 181. kuruluş yıl dönümünü su altında bayrak açarak kutladı
FOTO FOKUS
Bakan Çiftçi, emniyet personelinin "Polis Haftası"nı telsiz anonsuyla kutladı
Bakan Çiftçi, emniyet personelinin "Polis Haftası"nı telsiz anonsuyla kutladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ