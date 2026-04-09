Erol Özvar: Yükseköğretim niteliksel gelişmeye odaklanmaktadır

Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda (EBSO) Yükseköğretimde Mesleki Eğitimin Yaygınlaştırılması Toplantısı ve EBSO-YÖK İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katılan Özvar, yükseköğretimin yalnızca eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü bir alan olmaktan çıkıp ülkelerin kalkınma kapasitesini belirleyen, beşeri sermayesini şekillendiren, üretim yapısını dönüştüren ve uluslararası rekabet gücünü tayin eden stratejik bir alan haline geldiğini söyledi.

Özvar, yükseköğretim politikalarının günün ihtiyaçlarının ötesinde geleceğin ekonomik ve teknolojik değişimlerini ve iş gücü ihtiyaçlarını öngören uzun vadeli bir anlayışla belirlenmesi gerektiğini anlatarak, "Yürüttüğümüz stratejik dönüşüm sürecinin en kritik boyutlarından biri, hiç şüphesiz yükseköğretim ile sektör arasındaki ilişkinin yeniden kurgulanmasıdır. Bugün geldiğimiz noktada üniversite-sektör işbirliğini tercih olarak değil, yapısal zorunluluk olarak görmek durumundayız." diye konuştu.

Bu çerçevede sistemlerini yeniden yapılandırdıklarını, nicelik merkezli büyüme yaklaşımı yerine niteliği öne çıkaran bir anlayışı merkeze aldıklarını dile getiren Özvar, yükseköğretimde stratejik dönüşümü hayata geçirdiklerini kaydetti.

Özvar, artık üniversitelerin başarısını yalnızca kaç öğrenci aldığı, kontenjanlarının doluluk oranı veya mezun sayılarıyla ölçmediklerine dikkati çekerek, "Bu göstergeler elbette önemlidir ancak tek başına yeterli değildir. Bizim için asıl önemli olan husus, mezunlarımızın öğrenim gördükleri alanda ne kadar yetkin oldukları, iş gücü piyasasına ne kadar hızlı ve sağlıklı şekilde entegre oldukları, edindikleri bilgi ve becerilerin sektörün beklentileriyle ne ölçüde örtüştüğü, üretime ne düzeyde katkı sundukları ve ülkemizin kalkınma hedeflerine nasıl değer kattıklarıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yükseköğretim altyapısına önemli yatırımlar yaptığını söyleyen Özvar, şöyle devam etti:

"Artık yükseköğretim sistemimiz niceliksel büyümeden çok niteliksel gelişmeye odaklanmaktadır. Üniversite kontenjanlarını da bu anlayışla ele alıyoruz. Kontenjan planlamasını artık çok daha rasyonel, veri temelli ve sektör odaklı bir anlayışla yürütüyoruz. Bu çerçevede mezunlarının istihdam oranı düşük olan, sektör karşılığı zayıflayan veya işlevini büyük ölçüde yitirmiş programları kapsamlı şekilde gözden geçiriyoruz. Bu süreçte bazı programların kontenjanlarını azaltıyor, bazılarını dönüştürüyor, gerekli durumlarda ise tamamen kapatıyoruz. Bu kararların arkasında son derece açık ve güçlü gerekçeler bulunmaktadır."

"Amacımız, dönüşümü öngören ve yön veren bir yapı"

Özvar, yapay zeka, dijital teknolojiler, ileri üretim sistemleri, yeşil dönüşüm, enerji, tarım teknolojileri ve sağlık alanları gibi stratejik sektörlerde yeni programların açılmasını güçlü şekilde teşvik ettiklerini vurgulayarak, "Amacımız, yükseköğretim sistemimizi, dönüşümü geriden takip eden değil, dönüşümü öngören ve yön veren bir yapıya kavuşturmaktır." dedi.

Organize Sanayi Bölgeleri Meslek Yüksekokulları (OSB-MYO) modelinin üniversite-sektör entegrasyonu için kritik önemde olduğuna işaret eden Özvar, staj uygulamalarında da köklü değişikliğe gittiklerini, bu modelde stajı kısa süreli, parçalı ve çoğu zaman verimsiz bir uygulama olmaktan çıkararak, doğrudan eğitim sürecinin ayrılmaz bileşeni haline getirdiklerini kaydetti.

Söz konusu dönüşümü Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olmak üzere 7 ilde uygulamaya başlayacaklarını aktaran Özvar, bu noktada temel hedeflerinin uygulamalı eğitimi istisnai bir uygulama olmaktan çıkararak yükseköğretim sisteminde merkezi konuma yerleştirmek olduğunu söyledi.

Özvar, EBSO ile imzaladıkları işbirliğine de değinerek, "Bu protokolle bölgedeki üniversitelerimiz ile sanayimiz arasındaki işbirliği çok daha sistematik, programlı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşacaktır. İşletmede mesleki eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, müfredatların sektör katkısıyla güncellenmesi, yeni programların birlikte tasarlanması, AR-GE ve inovasyon süreçlerinin ortaklaşa yürütülmesi gibi birçok alanda somut adımlar atılacaktır." diye konuştu.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da YÖK ile yaptıkları işbirliğini önemsediklerini, üniversite-sanayi işbirliğinin gereklilikten öte bir zorunluluk olduğunu belirterek, "Sizde bilgi, bizde ise girişimcilik var. Sizdeki bilgi bize transfer edilmediği müddetçe çağın istemiş olduğu sisteme ayak uydurabilme imkanımız maalesef çok zor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından işbirliği protokolü imzalandı.