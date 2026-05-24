İsrail, Lübnan'ın güneyinde ambulansı vurdu: 1 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait savaş uçakları ve insansız hava araçları (İHA), sabah saatlerinden bu yana Nebatiye ve çevresindeki beldelere bir dizi saldırı düzenledi.

İsrail ordusu, Arabsalim beldesinde olay yerine giden bir ambulansı hedef aldı. Saldırıda 1 sağlık görevlisi hayatını kaybetti.

İsrail'e ait bir İHA'nın Aba beldesinde bir motosikleti hedef alması sonucu motosikleti kullanan Suriyeli bir genç yaşamını yitirdi. Adşit beldesine düzenlen İHA saldırısında da 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Tebnin beldesine düzenlediği hava saldırısında ise 2 kişi öldü.

İsrail ordusunun gün içerisinde Nebatiye ve Sur kentlerindeki birçok beldeye düzenlediği hava saldırılarında 8 kişi yaşamını yitirmişti.

Böylece İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a bugün düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Güney ve doğu bölgelerdeki beldeler hedef alınıyor

NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu öğle saatlerinden bu yana, güneydeki Tebnin, Abbasiye, Secid, Kefer Tebnit, Yumhur Şakif ve Düveyr beldelerine hava ve topçu saldırıları gerçekleştirdi.

Ülkenin doğusundaki Lebaye ve Suhmur beldeleri de hava saldırılarına maruz kaldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 123 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah da ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.