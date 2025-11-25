Milli İstihbarat Akademisi "İstihbarat Çalışmaları Kış Okulu" başvuruları başladı

Ankara’da MİA kampüsünde “İstihbarat Çalışmaları Kış Okulu” 16-18 Şubat 2026'da düzenlenecek.

Programın amacı, istihbarat çalışmaları bilimine ilişkin farkındalık kazandırmak, katılımcılara istihbarat çalışmalarının temel kavramları konusunda bilgi aktarmak ve disiplinin kapsamı, gündemi ile çalışma alanlarına dair genel bir çerçeve sunmak.

Programın diğer bir amacı da alanın interdisipliner yapısının etkileşime girdiği sosyal bilimler ve mühendislik bilimleri ile olan ilişkisini ortaya koyarak katılımcılara ileriye dönük akademik ve uygulamalı çalışma alanlarına dair farklı perspektifler sunmak olacak.

Lisans 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile 2023-2024 mezunları başvurabilecek

Programa başvurmak için, örgün öğretim veren üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarında 3. veya 4. sınıf öğrencisi olmak ya da bu programlardan 2023 veya 2024 yıllarında mezun olmak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) 2.50 veya üzerinde olması gerekiyor.

Başvuru için T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Belgesi veya Mezuniyet Belgesi, Transkript ve Niyet Mektubu gerekli.

Kış okulu müfredatı açıklandı

Program kapsamında İstihbarat Çalışmalarında Temel Kavramlar, İstihbarat Kuramı ve Metodolojisi, Dünya İstihbarat Tarihi, Türk İstihbarat Tarihi, İstihbarat ve Strateji, İstihbarat Servislerine Küresel Bakış, İstihbarat ve Terörizmle Mücadele, Silahlı Çatışma Hukuku ve İstihbarat, Ekonomik İstihbarat, Yapay Zekâ ve İstihbarat, Enerji Güvenliği ve İstihbarat ile İstihbarat Alanında Kuantum Teknolojilerinin Kullanımı dersleri verilecek.

Son başvuru tarihi 8 Aralık 2025

Program sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi verilecek. Ücretsiz gerçekleştirilecek olan program kapsamında, şehir dışından katılacak öğrenciler arasından değerlendirmeler sonucunda belirlenecek on öğrenciye yol ve konaklama desteği sağlanacak.

Başvurular 24 Kasım-8 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak, nihai sonuçlar 15 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak ve Kış Okulu 16-18 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

