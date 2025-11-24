Bakan Tekin 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu

Bakan Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Başkent Öğretmenevi'nde, 81 ilden gelen öğretmenlerle bir araya geldi. Etkinlikte, öğretmenlerin oturduğu masaları dolaşarak gül veren Tekin, onlarla sohbet etti.

Konuşmasının başında Tekin, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Dünyanın çok hızlı değiştiğini, kendilerinin bu değişimi anlamlandırmak adına mükellef olan bir mesleğin mensupları olduklarını belirten Tekin, Bakanlık olarak görevlerinin, bu değişim karşısında öğretmenlerin yükünü mümkün olduğunca hafifletmek olduğunu söyledi.

Öğretmenleri bilgi, araç ve imkanla beslemenin en önemli sorumlulukları olduğunu, değişen dünyanın hızına ayak uydurmada, yeni yöntem ve teknolojilere uyum sağlamada onlarla birlikte yol yürümeye çaba sarf ettiklerinin altını çizen Tekin, "Çünkü mesleğinize gösterdiğiniz özen, bu ülkenin geleceğini şekillendiren en temiz kaynaklardan birisi. Bizim bütün çabamız da bu kaynağın akışını güçlendirmek." dedi.

"Sistemle ilgili yeni bir yöntem önerdiğinizde mutlaka dikkate alıyoruz"

Bakan Tekin, göreve başladıkları günden bugüne yaptıkları Öğretmenler Odası Toplantıları'nda on binlerce öğretmenle yüz yüze görüşme imkanı bulduklarını, olabildiğince öğretmenlerle birebir görüşmek istediklerini bildirdi.

Samimi istişarelerin yapıldığı, tıkanan kanalların tespit edildiği, politikalarının işleyişindeki aksamaları yakından görebildikleri bu toplantıların kendilerine bugüne kadar yön verdiğine dikkati çeken Tekin, şöyle konuştu:

"Sahadan aldığımız her samimi değerlendirme, küçük gözüken ama büyük etkiler doğuran pek çok değişimin önünü açtı. Bu yüzden Öğretmenler Odası Buluşmalarını maarif nabzının attığı en sahici yerlerden birisi olarak görüyorum. Her öğretmen görüşmesini çok önemsiyorum. Sizler sınıfta ya da okul içinde karşılaştığınız bir güçlüğü paylaştığınızda, sistemle ilgili yeni bir yöntem önerdiğinizde bunu mutlaka dikkate alıyoruz. Birçok mevzuat değişikliğinde, yayınladığımız genelgelerde, geliştirdiğimiz politikalarda bu paylaşımlar, sizlerden aldığımız bu geri dönüşlerin etkisi çok büyük."

"Güçlü bir öğretmen kimliğine sahip olduğumuzun açık bir göstergesi"

Bakan Tekin, OECD'nin uluslararası öğrenme ve öğretme anketi olan TALIS 2024 sonuçlarında Türkiye'nin öğretmen profili bakımından dünyanın en genç ve en dinamik ülkelerinden biri olarak yer aldığını hatırlattı.

Mesleki esenlik göstergelerinin OECD ortalamalarına göre daha iyi seviyede olduğunu ifade eden Tekin, "Bu tablo bizim için güçlü bir öğretmen kimliğine sahip olduğumuzun açık bir göstergesi. Yine OECD'nin 'Bir Bakışta Eğitim 2024' raporunda Türkiye, Yunanistan ve Güney Kore ile birlikte öğretmen açığı olmayan üç ülkeden birisi olarak kaydedildi. Bu sonuç istihdamdaki istikrarın ve atılan planlı adımların doğrudan bir neticesidir." dedi.

"Akademi, mesleğin itibarını yükselten, öğretmenin gücünü güncelleyen yeni bir yapı olacak"

Bakan Tekin, öğretmenlerin mesleki yetkinliğini desteklemek için attıkları en büyük adımlardan birinin Milli Eğitim Akademisini kurmak olduğunu vurguladı.

Akademinin, öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanmasından, görevdeki öğretmenlerin ve yöneticilerin mesleki ve kişisel gelişimine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunacağını aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Erzurum, Aksaray, İstanbul-Ataşehir merkezlerini uygulama alanlarına dönüştürdük. Gaziantep, Kayseri, İstanbul'daki Haydarpaşa ve Sultanahmet, Sivas ve Gümüşhane'de yeni merkezler açıyoruz. İnşallah Akademi, mesleğin itibarını yükselten, öğretmenin gücünü güncelleyen, sahadan gelen talepleri merkezde karşılayan yeni bir yapı olacak. Bu yaklaşım doğrultusunda aday öğretmenler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonunu önceleyen bir programa katılacak. Dijital yetkinliklerden kültür ve sanat içeriklerine, spor ve değer temelli öğrenmeden sınıf içi ölçme değerlendirme tekniklerine kadar bütüncül bir eğitim süreciyle mesleğe hazırlanacak."

"Sınıfa girip kapıyı kapattığınızda o kapının ardında milletin geleceği var"

Bakan Tekin, dünyada eğitim teknolojilerinin tamamlayıcı bir zorunluluk haline geldiğini bildirdi.

Dijital araçlar ve yapay zeka destekli sistemlerin, ölçme değerlendirmeden özel eğitime, içerik üretiminden öğrenci takibine kadar pek çok alanda öğretmenin rehberliğini güçlendiren yeni imkanlar sunduğunu belirten Tekin, yapay zekanın doğru ilke ve mahremiyet ölçüleri içerisinde kullanıldığında erişimi genişleten ve öğretimin niteliğini yükselten önemli bir destek unsuruna dönüştüğünü söyledi.

Öğretmenlerin dijital etkinliklerini geliştirmek amacıyla Öğretmen Bilişim Ağı'nda (ÖBA) 65 dijital beceri eğitimi ve 300'e yakın çevrim içi kurslar açtıklarının altını çizen Tekin, Dijital Öğretmen Ekosistemi ile 200 bin öğretmenin bütünleştirici dijital eğitim almasını planladıklarını kaydetti.

Tekin, Anadolu'nun köklü irfanını, çalışma ahlakını ve insanı merkeze alan kadim bir anlayışı yeni kuşaklara taşıyanların öğretmenler olduğunu vurgulayarak, öğretmenlere şöyle seslendi:

"Sizler Anadolu'nun köklü irfanını, çalışma ahlakını ve insanı merkeze alan kadim bir anlayışı yeni kuşaklara taşıyan öncülersiniz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye Yüzyılı vizyonunun en büyük gücü sizlerin elinde yetişen iyi, doğru, adil, üretken ve erdemli nesiller olacak. Bu uzun, zorlu ve yorucu yolda, sizler ve bizler büyük bir ailenin mensupları olarak hep birlikte mücadele edeceğiz. Çünkü bizler, insan yetiştirme işine talip olduk. İnsan, Allah'ın yarattığı o yüce varlık. O yüzden kıymetiharbiyesi çok büyük bir mesleğin mensubu olmanın onurunu ve gururunu duyuyoruz.

Bugün Türkiye'nin her köşesinde bir sınıfa girip kapıyı kapattığınızda o kapının ardında milletin geleceği var. Sizin emeğiniz var. Teknolojiyle, müfredatla, yatırımla değil, insanın özüne dokunan o derin etkiyle ölçülebilir hatta tam anlamıyla ölçülemez bir emek var. Sizler çocukların kaderini değiştiriyorsunuz, potansiyellerini açığa çıkarıyorsunuz, çok emek veriyorsunuz. Hem zihnen hem bedenen hem de psikolojik olarak yıpratıcı bir iş yapıyorsunuz. Biz bunun farkındayız ve bütün gücümüzle sizi desteklemek için çaba sarf ediyoruz. Bu ülkenin eğitim davasında yalnız değilsiniz. Biz hep birlikte olacağız. Milletimizin her bir evladı, iyi bir öğrenme sürecine, iyi bir öğretmene layıktır. Bu yüzden eğitimde sizlerin şartlarını iyileştirmek, mesleğin itibarını güçlendirmek bizim boynumuzun borcudur."

Şehit öğretmenleri minnet ve rahmetle yad eden Tekin, başta bugünü kutlamaya vesile olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bütün şehitleri rahmetle andı, gazilere şükranlarını sundu.

Bakan Tekin, "Bize bu cumhuriyeti, bu ülkeyi emanet ettikleri için şunun altını bir kez daha çizmek istiyorum ki, bizler de bu emanete ömrümüzün son damlasına kadar sahip çıkacak bir kuşak yetiştirmek için hep beraber çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

Öğretmenlerle hatıra fotoğrafının çekildiği etkinlikte, Batman'ın Kozluk ilçesinde 8 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın da yer aldı.