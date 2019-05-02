Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından, 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda yabancı dil eğitimi reformu da planlanıyor.

Bunun için yabancı dil politikalarının, dil öğretim standartlarının ve sınıf içi uygulamalarının geliştirilmesi, yabancı dil öğretmenlerinin genel ve özel alan yeterliklerinin artırılması hedefine dönük olarak "Yabancı Dil Eğitim Forumu" düzenlendi.

"Yabancı dilde birçok uygulama var"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yabancı dil eğitiminin, 2023 Eğitim Vizyonu'nda önemsedikleri konulardan biri olduğunu söyledi.

Yabancı dil eğitimi konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde birçok uygulama olduğunu anlatan Selçuk, kendilerine özgü bir model ve modalite geliştirme ihtiyacının olduğunu vurguladı.

Selçuk, literatürden hayata değil hayattan literatüre giden eylem sürecinin çok daha işlevsel olacağını belirterek, "Okullarımızdaki çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, yöneticilerimizin yaklaşımları, velilerimizin tutumları, bunların hepsinin yabancı dillerle ilgili nasıl bir bağlamda olduğunu ortaya koymadan, literatür temelli bir çalışma yapmamız sıkıntı" dedi.

Ayrıca Selçuk, eğitim fakültelerinden bazılarının yabancı dil eğitimi konusunda ihtisaslaşmasını beklediklerini anlattı.

"Dünyada birçok üniversitede matematik, fen, dil veya öğretmen eğitimi öne çıkabilir. Bu tür meşhur üniversiteler ve fakülteler var."

Eylülde pilotlama uygulamaları yapılacak

Selçuk, forum kapsamında katılımcıların birikim ve eleştirileri çerçevesinde bundan sonra yapılacaklar konusunda strateji ve politika belgesinin ortaya konulmasının önemini belirterek, şöyle konuştu:

"Devlet okullarında yürüttüğümüz pilot çalışmalar var. Resmi okullarımızda yürüyen bu pilot çalışmaların sonuçlarını merak ediyoruz. Eylülde çok yönlü olarak, öğretmen eğitimi, okullarımızın şartlarının düzenlenmesi, materyal, ders araç ve gereçlerinin tanzimi gibi birçok parametrede Türkiye'deki okullarda yabancı dil öğretiminin nasıl dönüştürülebileceği konusunda, birdenbire bütün ülkeyi etkilemeksizin, daha küçük gruplarda büyük ölçekli pilotlamalarımız başlayacak. Pilotlamaların sonucunda bir sonraki yıl ülke ölçekli yeni bir model ve hayattan yola çıkan bir yaklaşımla bu işi gündemde tutacağız."

Yabancı dil eğitimini sadece bir ders veya müfredat konusu olarak görmediklerini anlatan Selçuk, şunları söyledi:

"Bunu ekonominin kalkınmasıyla ilgili bir mesele olarak da görüyoruz. Türkiye'nin dünya devleti olmasıyla ilgili olarak da görüyoruz. Dolayısıyla bu bizim için sadece operasyonel bir mevzu değildir, aynı zamanda stratejik bir mesele."

Kaynak: AA