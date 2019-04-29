Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, "Önce Türkçe Projesi"nin MEB Şura Salonu'ndaki tanıtım topalntısında konuştu.

Bakan Selçuk, "Sözün ustaları burada. Her bir kelimeyi nasıl konuşacağım konusunda hiç bu kadar tedirgin olmamıştım" diyerek söze başladı.

"Biz icraat makamıyız"

Projenin adının "Önce Türkçe" olarak belirlenmesiyle ilgili Bakan Selçuk, şunları söyledi:

"Biz temenni makamı değiliz, biz 'keşke' makamı değiliz, biz icraat makamıyız ve Türkçemizi korumak ve Türkçemize gereken saygıyı gösterme konusunda yapılması gereken ne varsa bunların hepsine adanmışlık seviyesinde bir yaklaşımımız var. 'Önce Türkçe' derken bütün çocuklarımızdan, doğmamış çocuklarımızdan söz ettiğimizin farkındayız. Geçmişimizden, şimdimizden ve geleceğimizden söz ettiğimizin farkındayız."

"Önce Türkçe Projesi aslında bir işaret fişeği"

"Önce Türkçe Projesi'nin aslında bir işaret fişeği olduğunu da müjdelemek isterim" ifadesini kullanan Selçuk, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhuriyet tarihinde üç kere teşebbüs edilmesine rağmen henüz gerçekleştirilemeyen Türkçenin Söz Varlığı Projesi'nin yaklaşık bir yıl içinde tamamlanması konusunda da hedeflerimiz var. Bu yılın ekim ayı içinde birinci fazını paylaşacağımız Söz Varlığı Projesi ile bütün çocuklarımızın hangi kelimeleri, hangi yaşta ne şekilde kullanacağı, kitaplarda, yayınlarda bu kelimelerin yer almasının uygun olacağı öğretmenlerimiz, velilerimiz ve toplumun tüm fertleri için kelimelerin ne şekilde kullanılacağı konusunda çok kapsamlı bir projeden söz ediyoruz. Yaklaşık 100 kişinin üzerinde bir uzman grubunun çalıştığı bir proje bu."

Türkçenin, uygarlığın kilit taşı olduğuna işaret eden Selçuk, "Çünkü kültürümüzün taşıyıcısı. Dil olmadan düşünce olmaz, düşünce olmadan kültür olmaz, kültür olmadan medeniyet olmaz. Dolayısıyla insan ve insanlık olmaz. Çünkü bizim Türkçe ile insanlığa yaptığımız katkıyı da bir kenarda tutmakta yarar var" diye konuştu.

"Bu bir kurum ödevi, bir bakanlık ödevi değildir"

Bakan Selçuk, Türkçenin öğretiminde katkısı olan tüm kurum ve kuruluşlara yönelik bir mesajının bulunduğunu belirterek, "Bu bir kurum ödevi, bir bakanlık ödevi değildir, bu bir millet ödevidir, bu bir ülke ödevidir. Dolayısıyla el birliği ile omuz vererek Türkçemizi, geleceğe taşıma konusunda geçmiştekilerle nasıl övünç duyuyorsak bizimle övünç duyulacak şekilde yükseltmemiz lazım. Bunu kesinlikle yaparız. Bunun için olumsuz araçlar olarak belirtilen birçok araç ya da vasıta aslında bir taraftan da Türkçemizi yükseltmenin araçlarıdır. O nedenle bugünkü çağda olumsuzluk için ne kadar araç varsa bu aynı zamanda müspet meseleler için de o kadar araç olduğunu gösterir" dedi.

"Türkçeye hizmet konusunda yeni çalışmalarla karşınızda olacağız"

Bakan Ziya Selçuk, "Bundan sonra da Türkçemize hizmet konusunda yeni yeni çalışmalarla karşınızda olacağız ve bu çalışmaları sahada mutfakta çalışan bütün arkadaşlarımızın desteği ile gerçekleştireceğiz. Öğretmenlerin bu konudaki katkıları konusunda onların enerjisine ihtiyacımız var. Özet olarak 'Önce Türkçe' sonra da Türkçe..." diye konuştu.

"Bizi bulunduğumuz yerden yükseğe taşıyacak olan dildir"

TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu ise, eğitim süreçlerinde gençlerin daha çok dilin tadını hissetmesi gerektiğine işaret etti.

Medya dünyasında söz alanların topluma karşı sorumluluk duygusu hissetmediğini ve dile özen göstermediğini vurgulayan Durdu, şöyle konuştu:

"Bugün sosyal medya mecralarında dilimiz büyük bir tahribat ile yüz yüze. Ne yazık ki bu denetlenemez alanda sadece biz değil bütün anlam dünyamız da ağır yaralar alıyor. Sadece günlük dilimiz değil edebiyatımız, felsefemiz, düşüncemiz de tehdit altında. Topluma hitap eden söz alanlar başta olmak üzere her bir cümlemize söz dağarcığımıza özen göstermek en önemli meselemiz haline gelmiştir. Hiçbirimiz, dili eğip bükme, keyfimize göre kullanma bozma, argo ile tahrip etme hakkına sahip değiliz. Bizi bulunduğumuz yerden yükseğe taşıyacak olan dildir."

Erkan Durdu, "Eğitim dairemizde 2 tane sınıfımız var. Bu konudaki duayen uzman spikerlerimiz yıl boyunca Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği öğretmenlerimize Türkçe konusunda kurslar verecekler, pratikler yapacaklar, onlar da öğrencilerimize aktaracaklar" dedi.

TRT eğitimlere kurumsal destek sağlayacak

"Önce Türkçe" Projesi mayıs ayında başlatılacak ve yıl boyu devam edecek.

Proje ile 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda, öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, yeterliliklerinin artırılması amaçlanıyor.

"Türkçenin söyleniş kuralları", "etkili iletişim", "beden dili" ve "diksiyon" başlıklarında gerçekleştirilecek eğitimlere TRT kurumsal destek sağlayacak.

Işıl Açıkkar, Fuat Kozluklu, Nazlı Çelik, Duygu Canbaş, Cem Öğretir, Seda Öğretir, Didem Arslan Yılmaz, Sultan Arınır, Erhan Ertürk, Ekrem Açıkel, Serkan Bayam, Ceren Bektaş, Cansu Canan Özgen, Buket Aydın, Nihan Günay, Ahmed Arpat gibi deneyimli haber spikerleri projeye destek verecek.

Kaynak: TRT Haber, AA