Milli Eğitim Bakanlığı, yarın atama takvimini açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, öğretmen atamalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Milli Eğitim Bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır. Fazla zaman kaybına tahammülümüz yok. Kısa zamanda atamayı da bilhassa Bakanımız açıklayacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı Maarif modeli, evlatlarımızın geleceğe çok daha donanımlı, erdemli, başarılı ve şuurlu bir şekilde hazırlanmasını sağlayacaktır. pic.twitter.com/QNRKh8PhKv