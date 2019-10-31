Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısını artırmak için önemli yeniliklere imza atıyor.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, mesleki eğitim merkezlerinin işletmelerin kalfa ve usta ihtiyacını karşıladığına dikkat çekerek, buralarda öğrencilere uygulama ağırlıklı mesleki ve teknik eğitim verildiğini anlattı.

Öğrencilerin, haftada bir gün okula gelirken diğer günler iş yerlerinde eğitimlerine devam ettiğini aktaran Özer, ayrıca eğitim süresince asgari ücretin üçte biri oranında ücret aldıklarını söyledi.

Öğrencilerin yüzde 90'ı kendi alanlarında istihdam ediliyorlar

Özer, bu okul mezunlarının eğitim aldıkları alanlarda istihdam oranlarının yaklaşık yüzde 90'lar seviyesinde olduğunu belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Bu merkezlerde kapasitenin artırılması için iki alanda iyileştirme yaptıklarını ifade eden Özer, şöyle konuştu:

"Bu öğrencilerin lise diploması alabilmeleri için ilaveten açık liseye kayıt yaptırıp fark derslerini vermeleri gerekiyordu. Saha araştırmalarında bu durumun öğrencilere ilave bir yük getirdiğini gördük. Bu sorunu çözmek ve lise diplomasına erişimde esnek bir yapı kurmak için mevzuatta değişiklik yaptık. Böylece bu merkezlerdeki öğrencilerin okula geldikleri günlerde fark derslerini alabilmeleri ve başarmaları durumunda da lise diploması alabilmelerinin önü açılmış oldu. Bu esnek yapı, mesleki eğitim merkezlerinin algısına olumlu katkı yaptığı gibi güçlendirdi de. Sonuçta 9'uncu sınıfa kayıt yaptıran öğrenci sayısında bu yıl yüzde 62'lik artış sağlandı. Bu oran bizim için oldukça önemli."

Hedef 200 bin öğrenci

Bu alana yönelik atılan her iki adımın da bu merkezlerin kapasitelerinin artmasını sağlayacağını vurgulayan Özer, "Sahada kalfa ve usta ihtiyacına ilişkin yaptığımız araştırmalar sonucu mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısını 200 binler seviyesine çıkartmayı hedef olarak koyduk. Dolayısıyla mevcut öğrenci sayısını yaklaşık iki kat artırmak istiyoruz. Mesleki eğitim merkezlerine yönelik hedefi gerçekleştirmek ve süreci de birlikte yürütebilmek için sektör temsilcileri ve paydaşlarla toplantılar serisine başladık" dedi.

Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, mesleki eğitim merkezleriyle ilgili kapsamlı tanıtım programlarına başlayacaklarını söyledi.

Kaynak: AA