Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversite öğrencilerinin eğitsel, sosyal, kültürel, gönüllülük ve sportif faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik iş birliği protokolünü YÖK'te düzenlenen törende imzaladı.

[Fotoğraf: AA]

Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversitelerin talepleri alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Genç Ofisler" kurulacağını açıkladı.

Saraç, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile imzaladıkları protokol kapsamında kültürel faaliyetlerden sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzaladıkları protokol ile sportif faaliyetlerin de kampüslerde yer almasının sağlanacağını söyledi.

"Genç Ofisler bakanlığın irtibat noktaları olacak"

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlik Merkezleri ve Genç Ofisler kurulduğunu anlatan Saraç, "Üniversitelerin talepleri alınarak bakanlığın uygun bulduğu kampüslerde, Genç Ofisler kurulacak. Pilot uygulamaları başlayan bu ofisler, bakanlığın faaliyetleri için irtibat noktaları olacak" dedi.

[Fotoğraf: AA]

YÖK Başkanı Saraç, protokol kapsamında hayata geçirilecek diğer yeniliklerle ilgili şunları söyledi:

"İyi uygulamalarının yaygınlaştırılacağı bu protokolle engelli öğrencilerimizin de desteklenmesi ayrı bir boyuta taşınacak. Bu öğrencilerimize yönelik faaliyetler ve projeler de ayrıca desteklenecek. Ayrıca, gençlik ve spor faaliyetlerinde nitelikli insan kaynağını artırmak amacıyla spor bilimleri alanında öğrenim gören öğrencilerimize bakanlığın taşra teşkilatındaki ilgili birimlerinde staj yapma imkanı verilecek."

[Fotoğraf: AA]

Ortak kullanım alanları oluşturulacak

Yekta Saraç, YÖK koordinasyonunda belirlenen üniversitelerde araştırmaların, programların ve projelerin gerçekleştirilmesinin destekleneceğini, ortak kullanım alanları konusunda da gerekli iş birliğinin sağlanacağını söyledi.

Yükseköğretim kurumlarında sportif faaliyetlerin artırılmasının gençleri zararlı alışkanlıklardan ve bağımlılıktan uzak tutacağına dikkat çeken Saraç, bu faaliyetlerin özgüveni ve sorumluluk duygusu yüksek, daha olumlu, umutlu ve mutlu bireyler yetişmesine katkı sunacağı vurguladı.

Saraç, üniversitelerde spor bilimleriyle ilgili yeni programlar açtıklarını işaret ederek, "Bu programların ilki sahadaki ihtiyacı, ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere açılacak spor fizyoterapisi ön lisans programı olacak" bilgisini de paylaştı.

Kaynak: AA