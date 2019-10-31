Eğitim
YDS adaylarına geç başvuru günü hatırlatması31 Ekim 2019 Perşembe 11:33 - Son Güncelleme 31 Ekim 2019 Perşembe 11:41
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) için geç başvuruların bugün saat 23.59'a kadar alınacağı açıklandı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.
2019-YDS/3 Adaylarımızın Dikkatine! pic.twitter.com/hN8NQUivBS— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) October 31, 2019
Buna göre, adaylar, 1 Aralık'ta uygulanacak sınav için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek.
Kaynak: AA