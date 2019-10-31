Eğitim
YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı31 Ekim 2019 Perşembe 11:31 - Son Güncelleme 31 Ekim 2019 Perşembe 11:37
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2018-YDUS) ilişkin ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
[Fotoğraf: Getty]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, tercihleri 18-22 Ekim'de alınan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2018-YDUS) 3 alanına ait ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.
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Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.
Kaynak: AA