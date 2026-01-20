Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimi başvuruları başladı

Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim alacak 10 bin öğretmen adayı için takvim netleşti.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hayata geçirilen Milli Eğitim Akademisi'nde ilk kez eğitim alacak öğretmen adayları başvurularını, 2025 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçlarına göre yapacak.

Akademi'de uygulanacak hazırlık eğitimine alınmak üzere öğretmenlik alanlarının kontenjanları belirlenmişti. Başvurular, duyuruda yer alan alanlar ve kontenjanlar dahilinde alınacak.

Başvurular, bugünden itibaren "akademibasvuru.meb.gov.tr" adresinden elektronik ortamdan 27 Ocak saat 16.00'ya kadar yapılabilecek ve adaylar sisteme e-Devlet üzerinden giriş yapacak. Başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda yürütülecek ve süresi içinde tamamlanmayan başvurular dikkate alınmayacak.

Adayların 2025 MEB-AGS'den en az 50 puan almış olmaları gerekecek

Başvurular, duyuruda yer alan öğretmenlik alanları ve kontenjanlarla sınırlı olacak. Adayların, başvuracakları alan için 2025 MEB-AGS'den en az 50 puan almış olmaları gerekecek.

Alanlar itibarıyla MEB-AGS puan üstünlüğü esas alınarak her alan için kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının en fazla yüzde 10'u kadar da yedek aday belirlenecek. Puan eşitliği halinde adaylar bilgisayar kurasıyla belirlenecek. Yedek aday listesine girmek kazanılmış hak oluşturmayacak.

Hazırlık eğitimine alınacak asıl ve yedek adaylar, 30 Ocak'ta ilan edilecek

Adayların başvuruları, seçtikleri il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce elektronik ortamda incelenecek. Uygun bulunan başvurular onaylanacak, uygun olmayanlar gerekçesi belirtilerek reddedilecek. Onay ve ret işlemlerinin takibi adayların sorumluluğunda olacak.

Hazırlık eğitimi verilecek eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirmeler, adayların MEB-AGS puanları ve tercihleri doğrultusunda yapılacak. Birden fazla merkezde eğitim verilecek alanlarda tercihler dikkate alınacak, tercihlerine yerleşemeyen adaylar merkezlere resen yerleştirilecek.

Asıl adaylardan süresi içinde kayıt yaptırmayanların yerine yedek adaylar çağrılacak. Hazırlık eğitimine alınacak asıl ve yedek adaylar, 30 Ocak'ta "personel.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin tüm duyurular "personel.meb.gov.tr" ve "akademi.meb.gov.tr" adreslerinden yapılacak.

Kontenjanlar

Hazırlık eğitimine alınacak 10 bin öğretmen adayı için en fazla 5 branşta kontenjanlar şöyle:

"2 bin 816'sı sınıf öğretmenliği, 1798'i özel eğitim öğretmenliği, 801'i İngilizce öğretmenliği, 762'si din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 653'ü okul öncesi öğretmenliği."