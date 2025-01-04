Hafif Yağmurlu 7.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 04.01.2025 11:22

Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitime erişimi artırılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mevsimlik tarım işçileri ve yarı göçer ailelerin çocuklarının eğitime erişimini artırmak için yeni önlemler alacak. Bu kapsamda, mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olduğu bölgelerde geçici derslik sayısı artırılacak ve telafi eğitim imkanları genişletilecek.

Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitime erişimi artırılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mevsimlik tarım işçileri ve yarı göçer ailelerin çocuklarının eğitime erişimini artırmayı amaçlayan yeni önlemleri hayata geçirecek. Bu kapsamda, mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olduğu bölgelerde geçici derslik sayısı artırılacak, telafi eğitim imkanları genişletilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, mevsimlik tarım işçileri ve yarı göçer ailelerin çocuklarının eğitime erişimini artırmak amacıyla yapılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda geçen yıl yayımlanan "Mevsimlik Tarım İşçileri" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile mevsimlik tarım işçilerinin yaşam koşullarını iyileştirmek ve kamu hizmetlerine erişimlerini artırmak amacıyla önemli tedbirler alındı.

​​​​​​​Genelgede, il ve ilçe müdürlükleri düzeyinde alınacak önlemler, "önleme", "tespit", "takip" ve "telafi", "kurullar ve görevleri", "valiliklerin sorumlulukları", "sorumluluk" ve "denetim" başlıkları altında toplandı.

"Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı" gerçekleştirildi

Genelgenin ardından, mevsimlik tarım göçünün yoğun yaşandığı illerdeki milli eğitim müdürlüklerinin de katılımıyla, "Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Çalıştayın ardından, Bakanlık tarafından il ve ilçe müdürlüklerine rehberlik etmesi amacıyla, genelgenin uygulanmasına yönelik örnek eylem planlarını içeren bir kılavuz hazırlandı.

İl milli eğitim müdürlükleri tarafından hazırlanan "il eylem planları" da Bakanlığa iletildi. Bu planlar, mevsimlik tarım işçisi ve göçer çocuklarının eğitime erişimini sağlamak için iller düzeyinde yapılacak çalışmaların temelini oluşturdu.

Bu amaç doğrultusunda kamu kurumları arasındaki koordinasyonu güçlendirmek için de tedbirler alındı. Göç veren illerde ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin, ikamet ettikleri yerlerde kesintisiz eğitim alabilmeleri için pansiyonlarda barınma hizmetleri sunuldu.

Alternatif eğitim modelleri kullanılacak

Bu kapsamda, mobil okul uygulamaları, Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi (METİP) kapsamındaki sosyal etkinlik alanlarının derslik olarak kullanılması ve bu alanlara öğretmen görevlendirilmesi gibi alternatif eğitim modelleri uygulanacak.

Bakanlık, 2025 itibarıyla mevsimlik tarım işçisi ve göçer ailelerin çocuklarının eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanabilmesi için e-Okul sistemine eklenecek özel bir alan ile bu öğrencilerin mevsimlik tarım göçü sırasında etkin ve hızlı bir şekilde takip edilmesi, mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olduğu bölgelerde geçici derslik sayısının artırılması, telafi eğitim imkanlarının genişletilmesi gibi önemli adımlar atacak.

Ayrıca öğretmenler, veliler ve öğrencilere yönelik eğitim imkanları hakkında bilgilendirici yazılı ve video içerikleri hazırlanacak, yaz okullarının düzenlenmesi de bu kapsamda hayata geçirilecek.

ETİKETLER
Tarım Üretimi İşçi Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı
Sıradaki Haber
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:42
MTV ve yapılandırma ödemeleri başladı
11:34
Türk lirasıyla dış ticaret hacmi 2024'te 1,1 trilyon lirayı aştı
11:30
"Külliyat-ı Nevayi" sergisi kapılarını açtı
10:56
Güneydoğu Anadolu'dan 2024'te 11,7 milyar dolarlık ihracat
11:00
Araba çarptı, yardım beklerken ikinci kazayı geçirdi
11:20
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Ankara'da Kemal Advan Hastanesinin müdürünün serbest bırakılması çağrısında bulunuldu
Ankara'da Kemal Advan Hastanesinin müdürünün serbest bırakılması çağrısında bulunuldu
FOTO FOKUS
Kazakistan'da 95 araç birbirine girdi
Kazakistan'da 95 araç birbirine girdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ