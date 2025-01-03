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Eğitim
TRT Haber 03.01.2025 11:55

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)-2024/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2024/2 kapsamında, 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 03 Ocak 2025 tarihi saat 11.45'ten itibaren, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile erişebilecekler.

1615 kontenjanın tamamı doldu

ÖSYM tarafından açıklanan verilere göre, 303 bin 918 aday tercih yaptı.

Lisansta toplamda 111 bin 779 adaydan 1010'u yerleşti. Ön lisansta ise 108 bin 376 aday tercih yaptı, 498 kontenjanın tamamı doldu. Ortaöğretimde ise 83 bin 763 aday tercihte bulundu ve 107'si yerleşti.

Verilere göre, toplam ayrılan 1615 kontenjanın tamamı doldu.

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