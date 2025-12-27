Meslek lisesi öğrencileri, MESEM'le genç yaşta meslek öğreniyor

Dünyada özellikle sanayi sektörü başta olmak üzere "nitelikli insan kaynağı" ihtiyacının artmasının ardından genç yaşta mesleki eğitimin önemi gün geçtikçe yükseliyor.

Türkiye'deki nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2016'da zorunlu eğitim kapsamına alınan MESEM'lerde "meslek sahibi insan" ihtiyacının karşılanabilmesi için çeşitli alanlarda kapsamlı çalışmalar devam ediyor.

Bu merkezlerde eğitim görüp okullarındaki fark derslerini tamamlayarak başarıyla mezun olan öğrenciler, lise diplomasının yanı sıra aldıkları "ustalık belgesi" ile hem istihdam olanaklarını artırıyor hem de kendi iş yerlerini açabiliyor.

Bu doğrultuda Başkent OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki MESEM'de eğitim alan öğrenciler, okullarındaki Makine Teknolojisi, Metal Teknolojisi ve Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri olmak üzere üç mesleki alandan birini seçerek hem teorik derslerini alıyor hem de merkeze yakın işletmelerde usta öğreticiler eşliğinde öğrenmek istedikleri meslekte bölümleriyle ilgili pratik yapma fırsatı buluyor.

İş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortalarının yapıldığı öğrenciler, işletmelerdeki emeklerinin karşılığında gelir de elde ederek ihtiyaçlarını giderebiliyor.

"Tamamen sektörün ihtiyacına yönelik gelişimlerini sağlamış oluyorlar"

Başkent OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki MESEM'de bir işletmedeki öğrencilerin koordinatörlüğünü yapan öğretmen Merve Bayar Aktaş, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aktaş, MESEM'in öğrencilerin hem örgün eğitimlerine devam edebildiği hem de işletmelerde çalışarak işi aktif şekilde uygulayarak öğrendikleri bir program olduğunu söyledi.

Öğrencilerin işletmede elektrik-elektronik ile temel mekanik becerilerini geliştirirken bir yandan da programlama gibi içerikleri de öğrendiklerini vurgulayan Aktaş, şöyle konuştu:

"Öğrenciler örgün eğitimlerine devam ederken aynı zamanda daha 9'uncu sınıftan itibaren işin içerisinde pişip kendilerini geliştiriyorlar. Tamamen sektörün ihtiyacına yönelik bir şekilde gelişimlerini sağlamış oluyorlar. Bu sebeple MESEM programı, kesinlikle hem sektörün ihtiyaçlarını karşılamada, öğrencilerin kendilerini geliştirip meslek edinmeleri ve istihdama katılmaları konusunda gençlere gerçekten çok güzel bir fırsat sunuyor."

"Öğrenciyi mezun ettikten sonra direkt onu istihdama katıyor"

Aktaş, öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusuna değinerek, işletmelerde öğrencilerin düzenli olarak kontrol ettiklerini vurguladı.

İşletmelerin öğrencilerin iş sağlığına özen gösterdiğini ifade eden Aktaş, her işletmenin öğrencinin kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanması için gerekli uyarılarda bulunduğunu ve öğretmenleri olarak işletmeye geldiklerinde İSG konusunda bir eksiklikleri varsa onları uyardıklarını kaydetti.

MESEM'deki öğrencilerin mezun olduğunda işletmelerin onlarla çalışmaya devam etmek istediğini dile getiren Aktaş, "Çünkü öğrenciyi kendi ihtiyaçlarına yönelik yetiştirmiş oluyor. Dışardan bir personel istihdam edip onu yetiştirmek yerine yetiştirdiği öğrenciyi mezun ettikten sonra direkt onu istihdama katıyor." dedi.

Aktaş, öğrencilerinin velilerinin de MESEM programından memnun olduğuna dikkati çekerek, öğrencilerin bu programdan mezun olduktan sonra aldıkları "ustalık belgesi" ile genç yaşta istihdama katıldıklarını belirtti.

"MESEM bizim için bir şans"

Başkent OSB'deki bir işletmede eğitimine devam eden 11. sınıf öğrencisi Tunahan Aydoğan da haftanın bir günü okulda, 4 günü ise işletmede eğitim aldığını söyledi.

İşletmede, okuldaki bölümüyle alakalı işleri yaptığını anlatan Aydoğan, MESEM aracılığıyla yaptığı işe becerikli olup olmadığını anlayabildiğini ve bir işi nasıl yapabileceğini öğrendiğini kaydetti.

İçinde hep çalışma hevesinin olduğunu aktaran Aydoğan, "Çalışmayı çok istediğim için bu bölümü ve okulu seçtim. İş konusunda bir avantajım olduğunu düşündüm. Mezun olduktan sonra bu işi yapmayı düşünüyorum. Bu yüzden MESEM okulları bizim için bir şans." diye konuştu.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadığının altını çizen Aydoğan, "İş sağlığı ve güvenliğimiz açısından her şekilde bize yardım ediyorlar. Her şekilde ihtiyacımızı karşılıyorlar. Yanlış yaptığımız zaman bizi uyarıyorlar. Koordinatörlerimiz ve usta öğreticilerimiz bizi yalnız bırakmıyor." dedi.

"Kazandığım parayla ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum"

12. sınıf öğrencisi Berat Artun da okulda teorik eğitimlerini aldıklarını, meslek öğrenmek için çalıştığı işletmede de pratik eğitimlerini sürdürdüklerini belirtti.

İşletmede yanlış bir iş yaptığında usta öğreticilerinin hemen yardım ettiğini aktaran Artun, bu sayede tecrübe kazandıklarını söyledi.

MESEM'e verdiği desteklerden dolayı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e teşekkür eden Artun, "Bu sene son senem, buradan bir iş teklifi aldım ve devam etmeyi düşünüyorum. Bu yüzden MESEM bizim için büyük bir şans, hatta üniversite okumam için firmam beni destekliyor." diye konuştu.

10. sınıf öğrencisi Hüzün Sevinç Akkaya ise usta öğreticilerin iş konusunda her türlü desteği verdiğini belirtti.

MESEM'lerin mesleki ve teknik lisesi öğrencileri açısından avantaj olduğunu dile getiren Akkaya, "Türkiye'nin nitelikli insan gücünü karşılamak için önemli bir sistem. Buradan kazandığım belli bir miktar parayla da ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum." dedi.