Mecelle-i Ahkam-ı Adliye, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın girişimleri sonucu Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlarında bin adet basıldı. Mecelle, ilahiyat fakültelerinin kütüphanelerine gönderilerek akademisyenlere sunulacak.

Orijinal Mecelle'nin yeniden raflardaki yerini almasını sağlayan Müftü Yılmaz, yapılan çalışmaları şöyle anlattı:

"İstanbul Müftülüğü, gerçekten bir tarih hazinesi gibi. Burada çok geniş arşiv varlığımız mevcut. Buranın Meşihat'tan kalan bir kütüphanesi var. Bu kütüphanede çok sayıda yazma eser ve resmi evrak var. Mecelle-i Ahkam-ı Adliye, Osmanlı Devleti'nin son döneminde, 19. yüzyılda İslam hukukunun farklı mezheplerin yorumlanmasından kaynaklanan zafiyetleri ortadan kaldırmak üzere yazıldı. Ahmet Cevdet Paşa riyasetindeki bir heyet tarafından hazırlandı. Mecelle'nin orijinali arşivimizden çıktı."

"Orijinal haliyle padişaha sunulmuş nüshası kimsede yok"

Mecelle'yi orijinal hali ve Arap alfabesiyle bastıklarını belirten Yılmaz, "Ankara'da filmlere alındı, gerekli tasnifler, tanzimler, çalışmalar yapıldı. Yazıldığı dilde orijinaline hiç dokunmadık. Mecelle'nin, böyle orijinal haliyle padişaha sunulmuş nüshası hiç kimsede yok. Bunun öyle tarihi bir değeri var. Tarihi arka planı var. O yüzden biz bunu özellikleriyle sunalım diye yayına kalkıştık" dedi.

Birçok alana ışık tutmuş çok değerli bir çalışma

Mecelle'nin uzun yıllar hem Osmanlı Devleti'nin payitahtı İstanbul'da hem de Osmanlı'ya bağlı olan yerlerde ve bölgelerde kullanıldığını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

“Mecelle'nin orijinali Müftülüğümüzün kütüphanesinde 16 defter şeklinde saklanıyordu. Böyle bir tarih hazinesinin kamuoyuyla paylaşılması, bunun bizden çıkmış olması yani İstanbul Müftülüğünden gizli, unutulmuş kalmamış olması bizi mutlu etti. Mecelle, topluma; hak, hukuk, tevzi konusunda ışık tutmuş çok değerli bir çalışma. İlmi eserlerin halkın, ulemanın, bilenlerin önüne konulması bu alanda çalışacak olan insanların işini de kolaylaştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu kitapları, ilahiyat fakülteleri kütüphanelerine ve fıkıh akademisyenlerine gönderecek. Çünkü en çok onları alakadar ediyor."

Kaynak: AA