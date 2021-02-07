Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı ve EBA Akademik Destek ile TYT-AYT çıkmış sorularından oluşan sorular dijital platformda canlı olarak çözülebilecek.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yapılacak yayın, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan tüm adaylara açık olacak.

Öğrenciler sorularla ilgili cevaplarını yayın esnasında paylaşılan link üzerinden gönderebilecek. Soruların çözümleriyle ilgili merak edilenler ise, ilgili dersin uzmanı tarafından ders esnasında veya sonrasında cevaplanacak.

Bakan Selçuk, öğrencileri soru çözümlerine davet etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili olarak “Uygulamanın öğrencilerimiz ve sınava hazırlık sürecindeki tüm adaylarımız için motivasyonlarını artıracak, karşılıklı etkileşimle rahat bir çalışma modeli sunacak faydalı bir kaynak olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, YKS hazırlığındaki öğrencileri Twitter hesabından yaptığı paylaşımla soru çözümlerine davet etti.

Yarından itibaren öğrencilerin kullanımına sunulacak platform 11 Haziran'a kadar öğrencilerin hizmetinde olacak.