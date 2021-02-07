Karabağ şehitlerinin çocukları için Türkiye Bursları'nda özel kontenjan ayrılıyor. YTB Başkanı Abdullah Eren’in sosyal medya hesabından duyurduğu haber Azerbaycan’da da yoğun ilgi gördü.

Abdullah Eren, paylaşımında, "Can Azerbaycan’ın Karabağ Zaferi’nde şehit düşen kahramanlarının evlatlarına bu yıl Türkiye Bursları kapsamında özel bir kontenjan ayırıyoruz. Türkiye, her alanda olduğu gibi eğitim alanında da kardeşlerinin yanında" sözlerini kullandı.

Can #Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nde şehit düşen kahramanlarının evlatlarına bu yıl @TurkiyeBurslari kapsamında özel bir kontenjan ayırıyoruz. #Türkiye her alanda olduğu gibi eğitim alanında da kardeşlerinin yanında. #İkiDevletBirMillet



https://t.co/RhjNtO8GN5 pic.twitter.com/8DsxKsRjlY — Abdullah Eren (@abdullah_eren) February 6, 2021

Binlerce başarılı öğrenciye Türkiye’de yükseköğrenim imkanı

Türk dünyası başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafından uluslararası öğrencilere yönelik burs programı olan Türkiye Bursları, YTB bünyesinde her yıl binlerce başarılı öğrenciye Türkiye’de yükseköğrenim imkanı sunuyor.

Türkiye’de öğrenim görüp mezun olan öğrenciler; ülkelerinde önemli görevler üstlenerek hem ülkelerine hem de ülkeleri ile Türkiye arasındaki ilişkilere ciddi katkılar sunuyor.

[YTB Başkanı Abdullah Eren]

Türk dünyasında da bürokrasiden siyasete, eğitimden sanata önemli Türkiye mezunları bulunuyor. Geçtiğimiz temmuz ayında Tovuz’da Ermenistan ile olan mücadelede şehit olan Azerbaycanlı General Polat Haşimov da Türkiye mezunuyu.

Uluslararası öğrencilere yönelik olan Türkiye Bursları için son başvuru tarihi 20 Şubat. Başvuru ve detaylar www.turkiyeburslari.gov.tr adresinde yer alıyor.