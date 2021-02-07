Türkiye Bursları'nda Karabağ şehitlerinin evlatlarına özel kontenjan
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sorumluluğunda yürütülen Türkiye Bursları'nda, Karabağ'da şehit olan Azerbaycan askerlerinin çocuklarına bu yıl özel bir kontenjan ayrılıyor.
Karabağ şehitlerinin çocukları için Türkiye Bursları'nda özel kontenjan ayrılıyor. YTB Başkanı Abdullah Eren’in sosyal medya hesabından duyurduğu haber Azerbaycan’da da yoğun ilgi gördü.
Abdullah Eren, paylaşımında, "Can Azerbaycan’ın Karabağ Zaferi’nde şehit düşen kahramanlarının evlatlarına bu yıl Türkiye Bursları kapsamında özel bir kontenjan ayırıyoruz. Türkiye, her alanda olduğu gibi eğitim alanında da kardeşlerinin yanında" sözlerini kullandı.
Can #Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nde şehit düşen kahramanlarının evlatlarına bu yıl @TurkiyeBurslari kapsamında özel bir kontenjan ayırıyoruz. #Türkiye her alanda olduğu gibi eğitim alanında da kardeşlerinin yanında. #İkiDevletBirMillet— Abdullah Eren (@abdullah_eren) February 6, 2021
https://t.co/RhjNtO8GN5 pic.twitter.com/8DsxKsRjlY
Binlerce başarılı öğrenciye Türkiye’de yükseköğrenim imkanı
Türk dünyası başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafından uluslararası öğrencilere yönelik burs programı olan Türkiye Bursları, YTB bünyesinde her yıl binlerce başarılı öğrenciye Türkiye’de yükseköğrenim imkanı sunuyor.
Türkiye’de öğrenim görüp mezun olan öğrenciler; ülkelerinde önemli görevler üstlenerek hem ülkelerine hem de ülkeleri ile Türkiye arasındaki ilişkilere ciddi katkılar sunuyor.
Türk dünyasında da bürokrasiden siyasete, eğitimden sanata önemli Türkiye mezunları bulunuyor. Geçtiğimiz temmuz ayında Tovuz’da Ermenistan ile olan mücadelede şehit olan Azerbaycanlı General Polat Haşimov da Türkiye mezunuyu.
Uluslararası öğrencilere yönelik olan Türkiye Bursları için son başvuru tarihi 20 Şubat. Başvuru ve detaylar www.turkiyeburslari.gov.tr adresinde yer alıyor.
- 15:38
- 15:37
- 15:47
- 15:20
- 15:25