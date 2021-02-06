Haber Giriş: 6 Şubat 2021 Cumartesi 15:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
MEB'den 'Öğretmen Yazarlar Dizisi'
[Fotoğraf: @ziyaselcuk/Twitter]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mehtap Teker adlı öğretmenin Kutup Yıldızı Masalları adlı kitabıyla "Öğretmen Yazarlar Dizisi"ni başlattıklarını açıkladı.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenlerin deneyim ve duygularının yansıması eserlerin, daha fazla kişiyle buluşmasını çok önemsediğini belirtti.
Bakan Selçuk, "Mehtap Teker öğretmenimizin Kutup Yıldızı Masalları ile 'Öğretmen Yazarlar Dizisi'ni başlattık. Bir okuyucu olarak yeni çalışmaları heyecanla bekliyorum." dedi.
Meslektaşlarımın deneyim ve duygularının yansıması eserlerin, daha fazla kişiyle buluşmasını çok önemsiyorum.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) February 6, 2021
Mehtap Teker Öğretmen’imizin “Kutup Yıldızı Masalları” ile ‘’Öğretmen Yazarlar Dizisi’’ni başlattık.
Bir okuyucu olarak yeni çalışmaları heyecanla bekliyorum. pic.twitter.com/S06JMcqx4J
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı Ziya Selçuk
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