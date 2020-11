Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınav grubu öğrencileri için TRT EBA kanallarında hafta sonları 'Sınav Özel' yayınlarının olduğunu duyurdu.

Selçuk paylaşımında şunları da aktardı:

"Evinde televizyonu olan her öğrencimiz, köyde de olsa şehirde de olsa derslere katılabiliyor, her ders için soru çözümlerini ve anlatımları izleyebiliyor. Her yerde eğitime devam" ifadelerine yer verdi.

Bakan Selçuk, paylaşımına TRT EBA'dan derslerini takip eden bir öğrencinin fotoğrafını da ekledi.

Bakan Selçuk: Soru setlerimiz 38 milyon 578 bin 273 kez görüntülendi

Selçuk başka bir paylaşımında da sınav grubu öğrencileri için 20 bin 287 soruluk dijital soru paketi hazırlandığını ve soru setlerinin bugüne kadar 38 milyondan fazla görüntülendiğini belirterek öğrencilere teşekkür etti.

Sınav grubu öğrencilerimiz için farklı becerileri hedefleyen 20 bin 287 soruluk dijital soru paketi hazırlamıştık. İlginin nasıl olduğunu sorduğumda gelen cevap: “Soru setlerimiz bugüne kadar 38.578.273’ kez görüntülendi Hocam.’” oldu. Gayretleriniz için teşekkürler çocuklar. pic.twitter.com/0G6wsPCGx4 — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 29, 2020

