Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 23 Mart-27 Kasım tarihleri arasındaki sayılarla uzaktan eğitim verilerini sosyal medya hesabından paylaştı.

EBA, 10 milyar 332 milyon 185 bin 714 tıklanmayla dünyada en çok ziyaret edilen eğitim web sitesi oldu.

SAYILARLA UZAKTAN EĞİTİM



23 Mart - 27 Kasım 2020



EBA, Dünyada Numara

(En Çok Ziyaret Edilen Web Sitesi)



10.332.185.714

(Yaklaşık 10,3 Milyar) Kez Tıklandı



26,3 Milyon Kez İndirildi pic.twitter.com/LLNGl4LMms — MEB (@tcmeb) November 29, 2020

Cep telefonlarına 26,3 milyon kez indirildi

EBA’nın mobil uygulaması ise cep telefonlarına toplamda 26,3 milyon kez indirildi.

EBA’yı ziyaret edenlerin yüzde 65’i mobil cihazlardan, yüzde 27'si PC ve yüzde 8’i tablet bilgisayarlardan giriş yaptı.

EBA’ya nasıl giriş yapılır?

EBA'ya öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve kendi oluşturacakları şifreleriyle, veliler e-devlet hesap bilgileriyle, öğretmenler de MEBBİS ya da e-devlet hesap bilgileriyle giriş yapabiliyor.

Uzaktan eğitim araçları

Uzaktan eğitim sürecinde haftalık ders programları, okul yönetimlerinin koordinesinde öğretmenler tarafından öğrenciler ve velilerle paylaşılacak.

Okul yöneticileri ve öğretmenler, ara tatil süresince yeni dönemdeki uzaktan eğitim süreçlerini öğrencileriyle işledikleri ders konularına ve müfredat programına göre yapılandıracak.

Bu süreçte eğitim öğretim, ana noktaları TRT EBA kanalları olmak üzere, canlı sınıf uygulamaları, EBA internet platformu, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarla yürütülecek.

Canlı sınıf uygulamaları

Uzaktan eğitim sürecinde EBA canlı sınıf ve alternatif uygulamaların sisteme entegrasyonuyla birlikte günlük yaklaşık 2 milyon ders yapabilme kapasitesi bulunuyor.

EBA internet portalı, 1700'den fazla ders ve 40 binin üzerinde zengin, güvenilir ve etkileşimli içerikle öğrencilerin kullanımında olacak.

EBA'da konu ve kazanımlarla eşleştirilmiş videolu veya etkileşimli anlatımlar, alıştırmalar, özetler, infografikler, proje dokümanları, öğretmenlere özel içerikler, 5 binden fazla kitap ve 240 binden fazla soru öğretmen ve öğrencilere sunuluyor.

Merkezi sınavlara hazırlanan öğrenciler için sınav müfredatının uzaktan eğitim sürecine uyumlu hale getirilmesiyle ilgili çalışmalar sürüyor.