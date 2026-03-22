Eğitim
AA 22.03.2026 13:43

MEB'den Orman Haftası’nda çocuklara çevre bilinci

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, 21-26 Mart Orman Haftası kapsamında okul öncesi çocuklara yönelik doğa bilinci kazandırmayı amaçlayan etkinlik takvimi, öğretmenlerin kullanımına sunuldu.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 21-26 Mart tarihlerinde okullarda kutlanan Orman Haftası kapsamında okul öncesi eğitim kademesine yönelik öğretmenlerin sınıf içi ve açık hava öğrenme ortamlarında uygulayabilecekleri bütünleşik etkinlik örneklerini içeren "Orman Haftası Etkinlik Takvimi" hazırlandı.

Söz konusu içeriklerle çocukların, ormanların canlılar için taşıdığı hayati önemi kavramaları, doğal kaynakların korunmasına yönelik farkındalık geliştirmeleri ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazanmaları ve gözlem yapma, keşfetme, doğayla etkileşim kurma becerilerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Etkinlikler, oyun, deney, şiir, şarkı, tekerleme, parmak oyunu ve yaratıcı drama gibi farklı öğrenme alanlarını kapsayan bütüncül bir yaklaşımla planlanırken aile katılımını içeren uygulamalarla öğrenme sürecinin okul dışına taşınması ve çocukların doğayla kurduğu bağın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Etkinlik takviminde, çocukların doğayı yerinde gözlemleyebilecekleri keşif çalışmaları, tohumdan ağaca uzanan süreci deneyimleyebilecekleri uygulamalar ve ormanların doğaya katkılarını somutlaştıran deneyler yer alıyor.

Doğal ve tekrar kullanılabilir materyallerin tercih edilmesine özen gösterilen etkinliklerle çocukların doğayı tanıyan, seven, koruyan ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunulması amaçlanıyor.

