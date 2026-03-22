Eğitim
AA 22.03.2026 13:03

Okullarda ikinci ara tatil sonrası ilk ders zili yarın çalacak

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen bu eğitim ve öğretim yılının ikinci ara tatilinin ardından yarın ders başı yapacak.

Okullarda ikinci ara tatil sonrası ilk ders zili yarın çalacak

MEB'in takvimi doğrultusunda ikinci dönem ara tatili 16-20 Mart tarihlerinde uygulandı.

Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını okula gitmeden çevrim içi olarak yaptı.

Bakanlıkça, öğrencilerin ara tatilde aileleriyle verimli vakit geçirmelerine ve öğrenmeye devam etmelerine katkı sağlamak amacıyla çocukların yaş gruplarına uygun olarak hikaye, şiir, bulmaca, boyama gibi pek çok çalışma ve düşünme becerilerini geliştiren etkinlikleri içeren kitaplar hazırlanmıştı. Bu kapsamda okul öncesi öğrencileri için "Okul Öncesi Eğitim Ara Tatili Aile Çocuk Etkinlik Takvimi", ilkokul öğrencileri için "Arada 1 Etkinlik Kitabı" ve ortaokul öğrencileri için "İlkbahar Etkinlik Kitabı" yayımlanmıştı.

Lise öğrencilerine yönelik ise ara tatilin ramazana denk gelmesi dolayısıyla özel içerik oluşturulmuş, öğrencilerin tatili hem verimli hem de kültürel değerlerle iç içe geçirmelerini sağlamak için ramazan temalı "Ara Tatil Rehberi" kullanıma sunulmuştu.

Yaz tatili 26 Haziran'da başlayacak

İkinci ara tatilin ardından yarın itibarıyla ülke genelinde merkez ve tüm ilçelerde eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek, 18 milyon öğrenci, 1,2 milyon öğretmenle dersbaşı yapacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi 26 Haziran'da tamamlanacak.

