Destek paketinin ilki Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesi üzerinden erişime açıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 5 bin soruluk ilk pakete tüm öğretmen ve öğrencilerin kolaylıkla ulaşabileceklerini belirtti.

Kaynak paketleri, internetin yanı sıra basılı olarak da ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırılacak.

"Yardımcı kaynak destek paketinin içeriği artırılacak"

Yardımcı kaynak destek paketinde çalışma soruları, tekrar testleri, LGS ve YKS’ye yönelik örnek soru kitapçıkları yer alıyor.

Bakan Özer, destek paketinin uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarının telafisi için hazırlandığına dikkat çekti.

"Her ay yardımcı kaynak destek paketinin içeriğini de çeşitliliği de artıracağız" dedi.

