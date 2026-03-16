MEB'den lise öğrencilerine yönelik ara tatil rehberi

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından lise öğrencilerinin eğitim süreçlerinin akademik başarının yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimle desteklenmesi ve ara tatil dönemini etkili geçirmeleri amacıyla çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, ara tatilin ramazan ayına denk gelmesi dolayısıyla özel bir içerik oluşturuldu. Öğrencilerin tatili hem verimli hem de kültürel değerlerle iç içe geçirmelerini sağlamak için ramazan temalı "Ara Tatil Rehberi" kullanıma sunuldu.

Hazırlanan kitap, öğrencilerin tatil süresince hem dinlenmelerine hem de farklı disiplinler aracılığıyla medeniyet değerlerini keşfetmelerine olanak tanıyor.

Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri göz önünde bulundurularak hazırlanan rehber kitapta, Türk dili ve edebiyatından tarihe, felsefeden yapay zekaya kadar pek çok farklı branşta hazırlanmış özgün yazılar ve etkinlikler yer alıyor.

Bayramlaşma, dayanışma ve hoşgörü temalarına yer verildi

MEB tarafından hazırlanan kitap, klasik bir tatil ödevinin yanı sıra öğrencilerin okuma, anlama, yorumlama ve analiz etme becerilerini geliştirecek etkileşimleri de barındırıyor.

Kitapta, ramazan ayının ruhuna uygun olarak bayramlaşma, dayanışma ve hoşgörü temaları işleniyor. Kitapta yer alan etkinliklerde, öğrencilerin çevrelerine karşı duyarlılık geliştirmeleri ve aile büyükleriyle vakit geçirmeleri teşvik ediliyor.

Ayrıca kitapta yer alan metinler, öğrencilerin derslerde edindikleri bilgileri günlük hayat ve kültürel mirasla harmanlamalarına yardımcı oluyor.

Öğrenci, veli ve öğretmenlerin doğrudan ulaşabileceği şekilde tasarlanan rehber kitap, "OGM Materyal" platformu üzerinden dijital olarak erişime açıldı.