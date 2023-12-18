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Eğitim
TRT Haber 18.12.2023 15:42

MEB, ikinci yazılı sınavların örnek soru kitapçıkları yayımladı

Resmî ve özel ortaokullar ile liselerde okul genelinde yapılacak 1. dönem 2. yazılı sınavlarına yönelik örnek soru kitapçıkları yayımlandı. Her sınıf düzeyinde hazırlanan örnek soru kitapçıkları ve çözüm videoları öğrencilerin erişimine açıldı.

MEB, ikinci yazılı sınavların örnek soru kitapçıkları yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yayımlanan örnek soru kitapçıkları, öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyor.

Örnek sorular, Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'nde yer alan "öğrencilerin cevapları oluşturması gerekliliğinin daha net anlaşılması" amacıyla hazırlandı.

Ayrıca örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videoları, öğrencilerin girecekleri yazılı sınavlardaki sorulara verecekleri cevaplarla ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.

Eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri, kendi il sınıf/alan zümrelerince hazırlanan konu soru dağılım tablolarına göre söz konusu örneklerde yer alan soru şekillerine uygun sınav sorularını hazırlayacaklar.

Örnek soru kitapçıklarına odsgm.meb.gov.tr sayfasından ulaşılabiliyor.

Temel eğitim örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videolarına ulaşmak için tıklayınız.

Ortaöğretim örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videolarına ulaşmak için tıklayınız.

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