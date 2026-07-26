MEB Akademi Giriş Sınavı'nın ikinci oturumu başladı

Sınavın ilk oturumu olan Akademi Giriş Sınavı (AGS), 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil 103 sınav merkezinde, 1031 bina, 17 bin 92 salonda düzenlendi.

Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

391 bin 906 adayın başvurduğu AGS'de, adaylara sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk milli eğitim sistemi ile mevzuatı (anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu) konularını kapsayan AGS'de adaylara çoktan seçmeli 80 soru soruldu.

Emniyet görevlileri dahil 51 bin 978 kişinin görev yaptığı AGS, saat 12.05'te sona erdi.

Veliler yakınlarını yalnız bırakmadı

AGS oturumuna girecek adayları yalnız bırakmak istemeyen bazı veliler de sabah saatlerinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi önüne geldi.

Fakültenin girişinde sınava girecek yakınlarına başarılar dileyerek uğurlayan veliler, onların sınav heyecanına ortak oldu.

İkinci oturum saat 14.45'te

Sınavın ikinci ve son oturumu olan ÖABT, 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa dahil 103 sınav merkezinde, 854 bina ve 14 bin 156 salonda gerçekleştiriliyor.

Adaylara sınava girdikleri alana göre 50 çoktan seçmeli soru yöneltildi. ÖABT'de ilköğretim matematik, fen bilimleri, matematik, fizik ve kimya/kimya teknolojisi testlerinde 90 dakika; biyoloji, Türkçe, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek dersleri, rehberlik, sınıf öğretmenliği, okul öncesi ve beden eğitimi testlerinde ise 70 dakika süre verildi.

308 bin 413 adayın başvurduğu ÖABT'de emniyet görevlileri dahil 41 bin 815 kişi görev yapıyor.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan ya da nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutuldu.