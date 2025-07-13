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Eğitim
TRT Haber 13.07.2025 00:30

MEB Akademi Giriş Sınavı bugün

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı bugün yapılacak. İlk oturum olan Akademi Giriş Sınavı saat 10.15'te başlayacak. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi oturumu saat 14.45'te başlayacak. Sınav sonuçları 13 Ağustos'ta ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

MEB Akademi Giriş Sınavı bugün

Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk kez 10 bin öğretmen adayına 'Milli Eğitim Akademisi'nin kapılarını açıyor.

Eylül ayında açılacak akademide eğitim almak isteyen adaylar bugün yapılacak 'Akademi Giriş Sınavı'na girecek. Yapılacak bu sınavla, öğretmen atamalarında KPSS şartı kaldırılmış olacak.

Akademi Giriş Sınavı 2 oturumda yapılacak

Sınav iki oturum şeklinde yapılacak. İlk oturum olan Akademi Giriş Sınavı saat 10.15'te başlayacak. Öğretmen adaylarına 80 soru yöneltilecek Sınavın ikinci oturumu olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumu saat 14.45'te başlayacak. Adaylar 50 soruya yanıt verecek.

Sınav; sözel ve sayısal yetenek, tarih, coğrafya, eğitimin temelleri ve Türk milli eğitim sistemi ile mevzuatı konularını kapsayacak.

Adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, saat 10.00'a kadar açık olacak.

Sonuçlar 13 Ağustos'ta açıklanacak

Alanı dil olan öğretmen adaylarının sınavı ise Akademi Giriş Sınavı ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı puanlarının yüzde 50'si esas alınarak hesaplanacak.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ya da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına girmeyecek öğretmen adayları için sınav puanı sadece Akademi Giriş Sınavı ile oluşturulacak. Sınav sonuçları, 13 Ağustos'ta ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ilan edilecek. 

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