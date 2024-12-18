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Eğitim
AA 18.12.2024 13:09

MEB, 5. ve 9. sınıflara yönelik ölçme araçları yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda 5. ve 9. sınıflara yönelik ölçme araçlarının dördüncüsü yayımlandı.

MEB, 5. ve 9. sınıflara yönelik ölçme araçları yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 5. ve 9. sınıf öğrencilerine yönelik yeni müfredata uygun yeni ölçme araçları geliştirme çalışmalarına devam ediliyor.

2024-2025 eğitim öğretim yılında kademeli olarak uygulanmaya başlanan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" doğrultusunda 5. ve 9. sınıflara yönelik örnek ölçme araçları ve etkinlik örnekleri daha önce eylül, ekim ve kasım aylarında yayımlanmıştı.

Farklı yaklaşımlar kullanılarak hazırlandı

Yeni yayımlanan ölçme araçları da ilgili derslerin farklı öğrenme çıktıları ve süreç bileşenlerinin bir bütün halinde ölçülmesine olanak sağlayan farklı yaklaşımlar kullanılarak hazırlandı.

Yayımlanan ölçme ve değerlendirme araçları hem öğrenme süreçlerinde hem de sınıf içi ölçme ve değerlendirmede kullanılabilecek.

Yeni müfredata uygun ölçme ve değerlendirme araçları ilerleyen dönemlerde belirli aralıklarla yayımlanmaya devam edecek.

Yeni ölçme araçlarına bakanlığın sitesinden ulaşılabiliyor.

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