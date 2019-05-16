Milli Eğitim Bakanlığınca, 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav uygulanacak.

Sınav, 8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacaktır. İki oturum hâlinde uygulanacak sınavda, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacaktır.

Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika. İkinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimlerinden sorular yöneltilecek.

Sınav giriş belgeleri

22 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak. Mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek.

Belgelerde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri bulunacak.

Fotoğraflı sınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler, belgenin yenisini öğrenim gördüğü okul müdürlüklerinden alabilecek.



Sınav günü öğrenciler nelere dikkat etmeli?

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler, sınav günü en geç 09.00'da sınava gireceği binada hazır bulunmalı.

Sınavda dikkat edilmesi gerekenlerin başında zamanı iyi kullanmak geliyor.

Sınavda 3 yanlış 1 doğruyu götüreceği için öğrencilerin bilmediği soruları işaretlememesi öneriliyor.

Sınava daha iyi konsantre olmak için arada bir dinlenmek, masada hep aynı pozisyonda oturmamak yararlı olabiliyor.

Öğrencilerin yanında bulundurması gerekenler

Fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi, en az 2 adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş, leke bırakmayan yumuşak silgi.

Geçerli kimlik ve fotoğraflı sınav giriş belgesi olmayan öğrenciler sınava alınmayacak.

Hangi okullar Merkezi Sınav ile öğrenci alıyor?

Sınavla öğrenci alacak liselerin sayısı 1531. Bu okulların toplam kontenjanı 139 bin 120 olarak belirlendi.

Merkezi Sınav ile öğrenci alan liseler ise şöyle:

-Fen liseleri

-Sosyal bilimler liseleri

-Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları

-Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları

Sınav sonuçlarının bildirilmesi

Merkezi sınav sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

Kaynak: TRT Haber