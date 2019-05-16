Yaklaşık 18 milyon öğrenciyi ve 1 milyon öğretmeni ilgilendiren Yeni Eğitim-Öğretim Çalışma Takvimi Modeli hazır. Yeni takvim ile okul tatilleri de yeniden düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, Yeni Eğitim-Öğretim Çalışma Takvimi Modelini tamamladı. Bakan Ziya Selçuk, çalışma takvimini bugün düzenleyeceği toplantıda açıklayacak.

Yeni model ile okul tatilleri yeniden düzenlenecek. Mevcut sistemde öğrenci ve öğretmenler 2 ara tatil yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim yılına 2 ara tatil daha eklemeyi planlanıyor.

Bu ara tatillerin Kasım ve Nisan aylarına denk gelmesi ve birer hafta olması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber