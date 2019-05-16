Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Twitter'dan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı ile ilgili duyuru yaptı. Buna göre, sınava internet aracılığıyla yapılacak bireysel başvurular, bugün saat 23.59'da sona erecek.

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Adaylarımızın Dikkatine! pic.twitter.com/ZBxdaEcBqK — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) 15 Mayıs 2019

2019-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri Sınavları 14 Temmuz'da, KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) ile KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) 20 Temmuz'da yapılacak.

Ayrıca, KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumu (işletme, muhasebe, istatistik) 21 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 28 Temmuz'da yapılacak.

Kaynak: AA