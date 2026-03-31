Eğitim
AA 31.03.2026 21:25

Lisansüstü eğitimde doğum yapan kadınlara ek süre

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), doğum yapan lisansüstü öğrenciler ile kadın araştırma görevlilerine ek süre hakkı için devlet üniversitelerine yazı gönderdi.

Lisansüstü eğitimde doğum yapan kadınlara ek süre

YÖK'ten devlet üniversitelerine gönderilen yazıda, 6 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe "Doğum yapan lisansüstü kadın öğrencilere talepleri halinde doğum sonrası iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz." hükmünü içeren fıkranın eklendiği hatırlatıldı.

Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 1 Şubat 2013 tarihli toplantısında ise "657 sayılı kanunun 104. ve 105. maddelerinde belirtilen mazeret ve hastalık izinleri ile aynı Kanun uyarınca kadın memura doğum yapması halinde verilen ücretsiz izinler ile muvazzaf askerlikte geçen sürelerin lisansüstü eğitimi azami bitirme sürelerine eklenmesine" karar verildiği anımsatılan yazıda, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda daha önce analık nedeniyle aldıkları mazeret izin süreleri ile ücretsiz izinler nedeniyle verilen ek sürelerden/kayıt dondurmalardan yararlanıp yararlanmadığına bakılmaksızın lisansüstü eğitimde azami kadroda bulunma süreleri devam eden kadın araştırma görevlilerine, talepleri halinde Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin dokuzuncu fıkrası kapsamında ek sürelerin verilmesine ve bu sürelerin azami kadroda bulunma sürelerini uzatmasına Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 24 Mart tarihli toplantısında karar verilmiştir."

YÖK Eğitim Araştırma
22:41
İran: İlaç üretim merkezlerine yönelik saldırılar "insanlığa karşı suç"
22:40
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Her türlü kara harekatına karşı koymaya hazırız
22:33
Trump'tan "Hürmüz Boğazı'nı kullanan ülkeler gidip açsın" mesajı
22:09
MİT Başkanı Kalın, Hamas heyeti ile görüştü
21:16
Kuveyt: Son 24 saatte ülke İran kaynaklı 5 balistik füze ve 7 İHA saldırısıyla hedef alındı
21:17
6 il için "sarı" uyarı: Sağanak ve rüzgara dikkat
Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı
Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı
Fergani'nin beşinci uydusu uzayda
Fergani'nin beşinci uydusu uzayda
