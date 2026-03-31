Eğitim
TRT Haber 31.03.2026 10:43

Yükseköğrenimi yarıda kesilen öğrencilere okula dönüş yolu açılıyor

AK Parti, yükseköğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrenciler için yeni bir düzenleme hazırlıyor. Meclis'e sunulması beklenen yeni öğrenci affı düzenlemesinde kapsamın genişletilmesi ve şartların sadeleştirilmesi planlanıyor. Tez, makale ya da projeyi yapay zekaya ya da başkasına yazdırarak ünvan alanların diplomaları iptal edilecek.

Yükseköğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrenciler için okula dönüş yolunu açan düzenlemede sona gelindi.

Öğrenci affı için iki seçenek masada. Dar kapsamlı seçenekte, 1 Temmuz 2022 sonrası ilişiği kesilenler kapsama alınacak. Bu durumda en az 190 bin öğrencinin okula dönmesi bekleniyor.

Geniş kapsamlı seçenekte ise 2022 öncesi de kapsama dahil edilecek. Ancak bu kez 'önceki aflardan yararlanmamış olma' şartı aranacak. Bu durumda 700 ila 800 bin kişinin yeniden üniversiteye dönmesi mümkün olabilecek.

Lisans ve ön lisans öğrencileri kapsamda

Düzenleme, ön lisans ve lisans öğrencilerini kapsayacak. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri ise af dışında tutulacak.

Fen-edebiyat, mühendislik, hukuk ve sosyal bilimler gibi alanlarda eğitimini yarıda bırakan geniş bir kesim bu haktan yararlanabilecek.

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yaklaşık 30 maddelik Yükseköğretim Kanunu teklifinde öğrenci affına ilişkin kapsamın genişletilmesi planlanıyor.

Etik ihlallerine ağır yaptırımlar geliyor

Düzenleme sadece af ile sınırlı değil. Teklifle akademik etik ihlallerine de ağır yaptırımlar geliyor.

Tez, makale ya da projeyi yapay zekaya ya da başkasına yazdırarak ünvan alanlar üniversiteden çıkarılacak, diplomaları iptal edilecek.

Bu kişilere ayrıca 5 bin ila 10 bin lira adli para cezası uygulanacak.

