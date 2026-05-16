TRT Haber 16.05.2026 09:25

Nisan'da yağış batıda azaldı doğuda rekor kırdı

Türkiye genelinde nisan yağışları mevsim normallerinin yüzde 50 üzerinde gerçekleşirken bölgeler arasındaki keskin fark dikkat çekti. Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da son 66 yılın yağış rekorları kırılırken; İstanbul, Bursa ve Yalova gibi batı illerinde yağışlar normallerine göre yüzde 20’den fazla azaldı.

[Fotograf: AA]

Türkiye, 2026 yılının nisan ayını bölgeler arasında uçurumun olduğu ilginç bir yağış tablosuyla geride bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, ülke genelinde yağışlar mevsim normallerinin yüzde 50 üzerinde gerçekleşerek büyük bir bereket getirse de, Türkiye'nin bir ucu tarihi rekorlara imza atarken, Marmara ve çevresinde şaşırtıcı bir azalış yaşandı.

Nisan ayının en dikkat çekici verileri Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinden geldi. Akdeniz Bölgesi, normaline göre yüzde 91’lik bir artışla son 24 yılın en ıslak nisanını yaşarken, İç Anadolu Bölgesi de 60,8 milimetre yağışla son 23 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Yağışın merkezi haline gelen Güneydoğu Anadolu'da ise artış oranı geçen yıla göre yüzde 100’ü aşarak 124,4 milimetreye kadar çıktı.

İl bazlı istatistiklerde ise tam bir tezatlık hakim oldu. Nisan ayında 229,3 milimetre yağış alan Siirt, Türkiye’nin yağış şampiyonu olurken; megakent İstanbul 39,1 milimetre ile Türkiye genelinde en az yağış alan şehir olarak kayıtlara geçti. Antalya, Osmaniye, Rize ve Siirt gibi illerde yağışlar son 66 yılın zirvesine tırmanırken; Yalova, Bursa, Kocaeli ve İstanbul gibi kritik bölgelerde normallere göre yüzde 20’nin üzerinde bir azalma görülmesi dikkat çekti.

Yağışlı gün sayısı bakımından da Türkiye adeta ikiye bölündü. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde vatandaşlar nisan ayının 25 gününden fazlasını yağış altında geçirdi. Ordu'dan Van’a kadar uzanan hatta gökyüzü neredeyse hiç açmazken, batıdaki kıyı kesimlerinde ve Ankara-İstanbul çevrelerinde yağışlı gün sayısı sadece 5 ila 10 gün arasında sınırlı kaldı. Ülke genelinde ise ortalama yağışlı gün sayısı 13,1 olarak gerçekleşti.

