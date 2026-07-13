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Eğitim
AA 13.07.2026 08:47

LGS'de tercih maratonu başladı

Lise adayı milyonlarca öğrenci ve velinin heyecanla beklediği an geldi, LGS sonuçları açıklandı. Ancak, maraton henüz bitmedi. Şimdi en az sınav kadar kritik olan tercih süreci başlıyor. Öğrenciler hayallerindeki lise için bugün e-okul üzerinden tercih mesaisine başlayacak.

LGS'de tercih maratonu başladı

LGS sonuçları açıklandı, lise adayları için şimdi tercih zamanı.

Bugünden itibaren e-okul üzerinden tercih işlemleri başlayacak.

Yerleştirmeler; yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta gerçekleştirilecek.

Merkezi yerleştirme için öğrenciler en fazla 10 okul tercih edebilecek. Yerel yerleştirmede tercih hakkı en fazla 5 okul olacak.

Bu yılki yerleştirmelerde pansiyonlu okullar tercih ekranında yatılı ve gündüzlü olarak ikiye ayrıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, adayların doğru kararı verebilmesi için okullarda danışmanlık hizmeti verecek. Öğrenci ve veliler rotamaarif.gov.tr adresinden liselerin kontenjanlarını, öğretim şeklini ve fiziki imkanlarını inceleyebilecek. 

Tercih süreci, 27 Temmuz'a kadar sürecek. Lise yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek. 

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