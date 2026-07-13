  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 13.07.2026 09:01

81 ilde 968 şüpheli hakkında FETÖ operasyonu

İçişleri ve Adalet bakanlıkları, FETÖ'ye yönelik 81 ilde 968 şüpheli hakkında operasyon başlatıldığını duyurdu.

81 ilde 968 şüpheli hakkında FETÖ operasyonu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, iki bakanlığın ortak basın açıklamasını sosyal medya hesaplarından eş zamanlı paylaştı.

Açıklamada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü idrak edilirken, vatan, bayrak, demokrasi ve milli irade uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin rahmetle, kahraman gazilerin minnetle yad edildiği kaydedildi.

Aziz milletin destansı direnişiyle bertaraf edilen silahlı terör örgütü FETÖ'ye karşı mücadelenin aradan geçen yıllara rağmen aynı kararlılık, dikkat ve hassasiyetle sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletimiz, 15 Temmuz'dan bu yana bütün kurumlarıyla büyük bir arınma seferberliği yürütmüş, milletimizin iradesine, devletimizin bekasına ve hukuk düzenimize kasteden bu ihanet şebekesine karşı tavizsiz bir mücadele ortaya koymuştur. Bu kapsamda, 81 il cumhuriyet başsavcılığımızın, 81 il emniyet müdürlüğü ve il jandarma komutanlıklarımızın, FETÖ silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü müşterek çalışmalar neticesinde, bu sabah 81 ilde 968 şüpheliye yönelik operasyon başlatılmıştır. Operasyon kapsamında en fazla şüphelinin bulunduğu iller Ankara, İzmir ve İstanbul olurken, diğer illerimizde de örgütün güncel yapılanmalarına, mahrem yapılanmasına ve bağlantılı unsurlarına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.

Adalet ve İçişleri Bakanlıkları olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, emniyet ve jandarma teşkilatlarımız, cumhuriyet başsavcılıklarımız ilgili tüm kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Hiçbir terör örgütünün ve hiçbir vesayet odağının aziz milletimizin iradesine, devletimizin bekasına ve hukuk düzenimize kastetmesine izin vermeyeceğiz. 15 Temmuz'un bize yüklediği tarihi sorumluluğun bilinciyle şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin fedakarlığına ve milletimizin istiklal iradesine sahip çıkacağız."

Bakanlardan operasyona yönelik değerlendirme

İçişleri Bakanı Çiftçi, operasyona ilişkin sosyal medyasından yaptığı açıklamada, devletin tüm kurumlarıyla yürüttüğü bu büyük arınma seferberliğinde liderliğiyle kararlılıklarına güç katan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını arz ettiğini belirtti.

Bu haklı mücadelede, güçlü koordinasyonun oluşmasında vermiş oldukları destekten dolayı Adalet Bakan Akın Gürlek'e teşekkürlerini ileten Çiftçi, "Hiçbir terör örgütünün veya vesayet odağının devletimizin bekasına, hukuk düzenimize ve aziz milletimizin iradesine kastetmesine asla izin vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yürüdüğümüz bu yolda, güçlü Türkiye hedefine ulaşmamıza hiçbir güç engel olamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gürlek de, devletin tüm kurumlarıyla yürüttüğü bu büyük arınma seferberliğinde destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Bakan Çiftçi'ye teşekkürlerini ileterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadık. Bundan 10 yıl önce vatanımız, bayrağımız, demokrasimiz ve milli irademiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin fedakarlığına ve milletimizin istiklal iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız."

ETİKETLER
FETÖ Son Dakika Mustafa Çiftçi Akın Gürlek Sosyal Medya 15 Temmuz Darbe Girişimi
Sıradaki Haber
Kabine, yeni haftanın ilk gününde toplanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:26
İletişim Başkanı Duran'dan 15 Temmuz programına ilişkin paylaşım
10:17
MİT'ten sınır ötesinde DEAŞ operasyonu
10:20
Bakan Gürlek açıkladı: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 gözaltı
10:09
ABD gemileri için rota Türk tersaneleri olabilir
09:52
Altın haftaya düşüşle başladı
09:39
15 Temmuz'un 10. yılında 81 ilde spor etkinlikleri düzenlenecek
Antalyalı Yörükler Beydağları'nda biraraya geldi
Antalyalı Yörükler Beydağları'nda biraraya geldi
FOTO FOKUS
Erzurumlu 15 Temmuz gazisi 10 yıldır boynundaki şarapnelle yaşıyor
Erzurumlu 15 Temmuz gazisi 10 yıldır boynundaki şarapnelle yaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ