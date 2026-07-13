Açık 25.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.07.2026 07:03

İran: Bölgedeki "düşman üslerine" geniş çaplı saldırılar başlatıldı

İran ordusu, devam eden ABD saldırılarına karşılık olarak bölgedeki "düşman üslerine" geniş çaplı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları başlattı.

İran: Bölgedeki "düşman üslerine" geniş çaplı saldırılar başlatıldı

İran basınına göre, İran ordusu, bölgedeki "düşman üslerine" füze ve İHA'larla geniş çaplı misilleme saldırıları gerçekleştirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Bahreyn'deki Şeyh İsa Üssü'nde bulunan ABD ordusuna ait helikopter bakım ve onarım merkezleri, P-8 elektronik harp uçağının hangarı ve insansız hava araçları komuta ve kontrol merkezi ile Ürdün'deki Prens Hasan Hava Üssü'nde bulunan büyük füze depoları ve yakıt tesisleri füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Ayrıca Kuveyt'in Ali Al-Salem kentindeki ABD üssünde bulunan yakıt depoları ve Patriot hava savunma sistemi ile Ahmed el-Ceber Üssü'ndeki stratejik FPS radar sistemi de misilleme saldırılarının hedefi oldu."

Devrim Muhafızları, karşı saldırıların devam edeceği ve Hürmüz Boğazı'nın İran'a ait olduğu uyarısında bulundu.

İran, Hürmüz'den izinsiz geçmeye çalışan 2 gemiye müdahalede bulundu
İran, Hürmüz'den izinsiz geçmeye çalışan 2 gemiye müdahalede bulundu

Bahreyn'de sirenler çaldı, halka güvenli bölgelere gitme çağrısı yapıldı

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hava saldırıları nedeniyle ülke genelinde alarm sisteminin devreye girdiği belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızdan ve ülkede ikamet edenlerden sakin kalmalarını, en yakın güvenli bölgeye gitmelerini ve gelişmeleri resmi kanallardan takip etmelerini istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan yerel medyada yer alan haberlerde, füze saldırılarının ardından Ürdün'ün başkenti Amman'da uçuşların askıya alındığı belirtildi.

Ürdün makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

ETİKETLER
ABD İnsansız Hava Aracı (İHA) İran
Sıradaki Haber
Türkiye'nin 30 tonluk insani yardımı Venezuela'ya ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:04
Kabine, yeni haftanın ilk gününde toplanacak
07:10
İran, Hürmüz'den izinsiz geçmeye çalışan 2 gemiye müdahalede bulundu
06:52
"Ahbap Derneği" soruşturması: Haluk Levent ve 16 kişi gözaltında
06:45
Kaza sonrası kaçmaya çalışırken dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
06:33
Türkiye'nin 30 tonluk insani yardımı Venezuela'ya ulaştı
04:42
Cevdet Yılmaz: Bağımsız dış politika izleyecekseniz, savunma sanayiniz olmak zorunda
Karaman'da ayçiçeği tarlaları sarıya büründü
Karaman'da ayçiçeği tarlaları sarıya büründü
FOTO FOKUS
İkiz polisler 15 Temmuz'da yan yana şehit düştü
İkiz polisler 15 Temmuz'da yan yana şehit düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ