LGS'de merkezi sınavla öğrenci alacak lise kontenjanları arttı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) verilerine göre, bu yıl LGS merkezi sınavına 1 milyon 246 bin 465 öğrencinin 1 milyon 30 bin 195'i sınava katıldı, sınava katılım oranı geçen yıla yakın seyrederek yüzde 82,65 oldu.

Bakanlığın açıkladığı LGS yerleştirme kılavuzuna göre, bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 492 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu okulların kontenjanı da 206 bin 414 öğrenci olarak açıklandı.

Geçen yıl LGS kapsamında sınavla öğrenci alan liselerin sayısı 2 bin 323, kontenjanlar ise 192 bin 962 olarak duyurulmuştu.

Bu kapsamda, sınavlı okulların sayısı geçen seneye göre 169, kontenjanlar ise 13 bin 452 artmış oldu.

MEB, lise kontenjanlarını ve yüzdelik dilimleri açıkladı

Öte yandan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri e-Okul sistemi üzerinden açıklandı.

Bakanlık, öğrencilere rehberlik etmesi amacıyla 2022 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayılarını e-Okul üzerinden erişime açtı.

e-Okul üzerinden kontenjan tabloları ile 2022'de bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler görülebiliyor.

Öğrenciler, bu yıl sınavdaki kendi yüzdelik dilimlerini, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırabiliyor.

Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tablolarına da e-Okul üzerinden ulaşılabilecek.

Tercih robotu kullanıma açıldı

Bakanlık, öğrencilerin tercihlerinde kolaylık sağlamak için tercih robotu hazırladı. Tercih robotunu kullanarak istenen yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listeleri ve okullarla ilgili detaylı bilgiler görülebiliyor.

Tercih robotunda okul türleri, il, ilçe ve 2022 yıllına ait yüzdelik dilimlere göre arama yapılabiliyor.