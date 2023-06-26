Parçalı Bulutlu 29ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 26.06.2023 15:05

LGS'de merkezi sınavla öğrenci alacak lise kontenjanları arttı

Bu yıl Liselere Geçiş Sistemi kapsamında merkezi sınavla öğrenci alacak liselerin kontenjanları 13 bin 452 kişi arttı. 1 milyon 30 bin 195 öğrencinin girdiği sınavda katılım oranı ise yüzde 82,65 oldu.

LGS'de merkezi sınavla öğrenci alacak lise kontenjanları arttı
[Fotograf: AA]

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) verilerine göre, bu yıl LGS merkezi sınavına 1 milyon 246 bin 465 öğrencinin 1 milyon 30 bin 195'i sınava katıldı, sınava katılım oranı geçen yıla yakın seyrederek yüzde 82,65 oldu.

Bakanlığın açıkladığı LGS yerleştirme kılavuzuna göre, bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 492 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu okulların kontenjanı da 206 bin 414 öğrenci olarak açıklandı.

Geçen yıl LGS kapsamında sınavla öğrenci alan liselerin sayısı 2 bin 323, kontenjanlar ise 192 bin 962 olarak duyurulmuştu.

Bu kapsamda, sınavlı okulların sayısı geçen seneye göre 169, kontenjanlar ise 13 bin 452 artmış oldu.

LGS tercih kılavuzu yayımlandı
LGS tercih kılavuzu yayımlandı

MEB, lise kontenjanlarını ve yüzdelik dilimleri açıkladı

Öte yandan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri e-Okul sistemi üzerinden açıklandı.

Bakanlık, öğrencilere rehberlik etmesi amacıyla 2022 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayılarını e-Okul üzerinden erişime açtı.

e-Okul üzerinden kontenjan tabloları ile 2022'de bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler görülebiliyor.

Öğrenciler, bu yıl sınavdaki kendi yüzdelik dilimlerini, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırabiliyor.

Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tablolarına da e-Okul üzerinden ulaşılabilecek.

Tercih robotu kullanıma açıldı

Bakanlık, öğrencilerin tercihlerinde kolaylık sağlamak için tercih robotu hazırladı. Tercih robotunu kullanarak istenen yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listeleri ve okullarla ilgili detaylı bilgiler görülebiliyor.

Tercih robotunda okul türleri, il, ilçe ve 2022 yıllına ait yüzdelik dilimlere göre arama yapılabiliyor.

ETİKETLER
LGS
Sıradaki Haber
LGS tercih kılavuzu yayımlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:26
NATO: İsveç ve Türkiye Brüksel'de üst düzey toplantı yapacak
15:19
Bayram tatilinde İstanbul’da gezilecek yerler
15:21
Malatya'daki musluk suyu içilebilir hale döndü
15:19
Çin, Wagner krizinde Rusya'ya desteğini gösteriyor
15:14
Fatih'te ahşap binada çıkan yangın hasara yol açtı
15:04
Mısır'ın İskenderiye kentinde 13 katlı bina çöktü
Kırklareli bayram tatilinde konuklarını ağırlayacak
Kırklareli bayram tatilinde konuklarını ağırlayacak
FOTO FOKUS
'Uçan kanat' ANKA-3 görev için gün sayıyor
'Uçan kanat' ANKA-3 görev için gün sayıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ