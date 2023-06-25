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Eğitim
AA 25.06.2023 13:03

Bakan Tekin: Küçük bir pozitif ayrımcılık düşündük

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS tercihi yapacak depremzede öğrencilere ek kontenjan müjdesine ilişkin, "5 Şubat 2023 tarihinde bölgedeki okullara kayıtlı olup LGS'ye giren çocuklarımıza yaraları sarma konusunda küçük bir pozitif ayrımcılık düşündük" dedi.

Bakan Tekin: Küçük bir pozitif ayrımcılık düşündük
[Fotograf: AA]

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın LGS tercihi yapacak depremzede öğrencilere yönelik ek kontenjan müjdesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Depremzede öğrenciler için ek kontenjan müjdesi
Depremzede öğrenciler için ek kontenjan müjdesi

"Deprem bölgesindeki öğretmenler odası sohbetlerimizde konuştuğumuz tedbirlerden bir tanesi daha uygulamaya konmuş oldu." ifadesini kullanan Tekin, şunları kaydetti:

"5 Şubat 2023 tarihinde bölgedeki okullara kayıtlı olup LGS'ye giren çocuklarımıza yaraları sarma konusunda küçük bir pozitif ayrımcılık düşündük. Gençlerimize ve ailelerine hayırlı olsun. Herkese hayırlı bayramlar."

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Milli Eğitim Bakanlığı LGS
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