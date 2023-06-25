Sağlık Bilimleri Üniversitesi dünyada ilk 100’e çok yakın

2015 yılında kurulan Türkiye’nin sağlık temalı ilk devlet üniversitesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hollanda’nın Leiden Üniversitesi’ne bağlı Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi (CWTS) tarafından dünya genelinde 1.400 üniversitenin bilimsel araştırma performanslarını değerlendiren CWTS Leiden Ranking 2023 yılı sıralamasına göre biyomedikal ve sağlık Alanında dünya sıralamasında geçen yıla göre 82 sıra yükselerek 141., Türkiye’de ise 1. oldu.

Üniversite, tüm bilim dalları sıralamasında bir önceki yıla göre 169 sıra yükselerek 449., Türkiye’deki üniversiteler arasında ise 2. sıraya yükseldi. Türkiye’den 36 üniversite sıralamaya dahil oldu.

CWTS Leiden Ranking 2023 sıralaması, dünya çapında 1400 üniversiteyi kapsıyor. Bu üniversiteler, 2018-2021 dönemi Web of Science tarafından indesklenen yayın sayılarına göre seçildi. CWTS Leiden Ranking, üniversitelerin yayın sayılarını belirlemek amacıyla gelişmiş bir veri toplama yöntemi kullanıyor. CWTS Leiden Ranking üniversiteleri bilimsel etki, iş birliği, yayınlara açık erişim ve cinsiyet üzerinden istatistikler sağlayan ayrıntılı bibliyometrik göstergeler kümesi üzerinden değerlendiriyor.

"Onur ve gurur duyuyorum"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, konuyla ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

"2015 yılında kurulan ve 2016 yılında eğitime başlayan Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin Rektörü olarak büyük bir gurur içindeyim. Yaptığım her konuşmada bizim rakiplerimiz ülkemizdeki üniversiteler değil, dünyanın önde gelen üniversiteleridir dedim. Kısa vadede dünyanın ilk 500 uzun vadede de ilk 100 üniversitesi arasına girmemiz gerektiğine dikkat çektim ve tüm çalışma arkadaşlarımdan bu doğrultuda aksiyon almalarını rica ettim. Şimdi de CWTS Leiden Ranking 2023 Sıralamasında dünyanın saygın üniversiteleri arasına Biyomedikal ve Sağlık alanında 141., Tüm Bilim Dalları alanında da 449. sıradan girmenin mutluluğunu yaşıyorum.

Üretken akademik anlayışın geçmişten geleceğe iliklenen köprüsü Sağlık Bilimleri Üniversitesi taze bir soluk olarak eğitim hayatına yeni başlamış olmasına rağmen dünya çapında köklü üniversitelerle yarışır hale gelmiştir ve özellikle Biyomedikal ve Sağlık alanında bir sonraki yıl ilk 100’de yer almamız hayal değildir. Bu başarı geçmişiyle geleceğe yürüyen büyük bir birikimin ürünüdür. Bu başarı aile ruhu İle birbirine kenetlenmiş asil ve azimli kadromuzun başarısıdır. Bu bir başlangıç ve biz hedeflerimize çok yakınız hamdolsun. Tüm kadrolarıyla ilim ve bilim yolunda hadimiyete adanmış üniversitemizin elde ettiği başarılardan onur ve gurur duymaktayım. Emeği geçen akademik ve idari mesai arkadaşlarım başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Daimiyet ve kaimiyet ile çalışmalarımız ve başarılarımız devam edecektir.”