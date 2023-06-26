LGS'de depremzedeye ek kontenjan: Tercih kılavuzu bugün yayımlanacak

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları açıklandı. Sıra, yerleştirme sürecinde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem mağduru öğrencilere ek kontenjan müjdesi verdi.

"Diğer öğrencilerimizi etkilemeyecek, onlar için bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde yaptığımız düzenlemeyle, 5 şubat 2023 tarihinde, yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8. sınıflarında kayıtlı olan öğrencilerimiz için bu tercih döneminde, Türkiye’nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açacağız."

Detaylar tercih kılavuzunda yer alacak

Kararı sosyal medyadan duyuran Erdoğan, yeni düzenlemenin ayrıntıları için tercih kılavuzunu işaret etti.

Düzenleme ile ilgili detaylar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün yayımlanacak kılavuzda yer alacak.

LGS yerleştirme tercihleri 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.