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26.06.2023 12:58
, 26.06.2023 12:59
SON GÜNCELLEME
26.06.2023 12:59
LGS tercih kılavuzu yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı'nca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih ve yerleştirme kılavuzu "meb.gov.tr" internet adresinden yayımlandı. Buna göre, liselere giriş için tercihler 3-19 Temmuz'da yapılacak.
LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
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Milli Eğitim Bakanlığı
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