Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her ay hazırlanarak, internet sitesinden erişime açılan örnek LGS örnek soru kitapçıkları, artık 15 günde bir yayımlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayan ikinci örnek soru kitapçığı yayımlandı.

LGS Nisan ayı örnek sorular yayımlandı

LGS kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayacağını açıklayan MEB, bu kapsamda hazırlanan ikinci soru kitapçığını erişime açtı.

LGS Nisan ayı örnek soru kitapçığı sayısal bölüm için tıklayınız.

LGS Nisan ayı örnek soru kitapçığı sözel bölüm için tıklayınız.

15 günde bir yayımlanacak

Bakanlık, bu çerçevede ilk örnek soru kitapçığını ise 27 Mart'ta yayımlamıştı.

LGS'ye giren öğrenciler için 2019 Ekim ayından beri her ay hazırlanan örnek soru kitapçıklarını internet sitesinden erişime açan Bakanlık, örnek soru kitapçıklarını artık 15 günde bir, birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayacak şekilde yayımlayacak.

LGS kapsamında, 7 Haziran'da yapılacak merkezi sınava yönelik örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerdeki soru sayısının yarısı kadar soruya yer verildi.