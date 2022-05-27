Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 14:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
LGS giriş bilgileri erişime açıldı
[Fotoğraf: Arşiv]
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran Pazar günü yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.
LGS adayları sınava eğitim gördükleri okullarda girecek.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı LGS
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