Milli Eğitim Bakanlığınca, ilk ve ortaokul öğrencilerinin eğlenerek öğrenmesini sağlamak, bilim ve teknolojiye olan merakını güçlendirmek ve doğayla ilgili farkındalığını artırmak amacıyla hazırlanan etkinlik seti, iki kitaptan oluşuyor.

Bakan Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, eğitim öğretim yılı içinde çeşitli kaynaklarla öğrencileri her zaman desteklediklerini kaydetti.

"Öğrencilerimizi yaz tatilinde de desteklemek amacıyla faaliyetler yürütüyoruz"

Özer, "Çocuklarımızın sadece akademik becerilerini güçlendirmek için değil aynı zamanda onları sosyal ve kültürel becerileri yönünden de güçlü insanlar olarak yetiştirmek istiyoruz. Bu bağlamda öğrencilerimizi yaz tatilinde de desteklemek amacıyla bir dizi projeler, faaliyetler yürütüyoruz. Bu kapsamda geçen hafta açıkladığımız üzere bu yaz itibarıyla bilim ve sanat merkezlerinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrencilerimiz için yaz okulları açıyoruz." dedi.

"Okuma metinleri, etkinlikler, oyunlar ve bulmacalar yer alıyor"

Bu amaç doğrultusunda bir ilki daha gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bakan Özer şu bilgileri paylaştı:

"Bakanlık olarak ilk ve ortaokul öğrencilerinin eğlenerek öğrenmesini sağlamak, bilim ve teknolojiye olan merakını güçlendirmek ve doğayla ilgili farkındalığını artırmak amacıyla iki kitap hazırladık. İlkokul kitabında 36, ortaokul kitabında 35 konu başlığı altında okuma metinleri, etkinlikler, oyunlar ve bulmacalar yer alıyor. Kitaplarda yer alan 25 oyun ve bulmaca etkinliği, öğrencilerin çevrim içi uygulama yapması amacıyla etkileşimli olarak düzenlendi. Ayrıca 12 etkinlik de öğrencilerin daha kolay uygulama yapmasını sağlamak amacıyla videolarla desteklendi."

Kitaplara çevrimiçi ulaşılabilecek

İlkokul 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileriyle ortaokul 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin kitaplara çevrim içi olarak ulaşabileceğini kaydeden Bakan Özer, MEB Çocuk Yaz Tatili Etkinlik Kitapları’nın yardimcikaynaklar.meb.gov.tr adresinden eğitim öğretim yılının sona ereceği 17 Haziran tarihinden sonra erişime açılacağını bildirdi.