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Eğitim
TRT Haber 02.04.2024 06:21

LGS başvuruları bugün sona eriyor

2 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için başvuru süresi bugün saat 17.00'ye kadar uzatıldı.

LGS başvuruları bugün sona eriyor

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav için başvuru süresinin bugün saat 17.00'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

Merkezi sınava katılım başvuruları, "e-Okul" üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamdan okul müdürlüklerince alınacak, mühürlenecek ve onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek. Öğrenciler, sınava giderken bu belge ile birlikte geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulunduracak.

Sınav sonuçları, 28 Haziran'da ilan edilecek.
 

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