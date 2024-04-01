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Eğitim
AA 01.04.2024 13:00

LGS başvuru süresi uzatıldı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için başvuru süresi yarın saat 17.00'ye kadar uzatıldı.

LGS başvuru süresi uzatıldı

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