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AA
HABER GİRİŞ
01.04.2024 13:00
, 01.04.2024 13:04
SON GÜNCELLEME
01.04.2024 13:04
LGS başvuru süresi uzatıldı
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için başvuru süresi yarın saat 17.00'ye kadar uzatıldı.
Ayrıntılar geliyor...
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LGS başvuru süresi uzatıldı
YÖK, dünya sıralamalarında ilk 400'de olan üniversitelere doğrudan denklik verecek
Ülke geneli ortak sınav soru ve cevapları yayımlandı
LGS başvuruları bugün sona eriyor